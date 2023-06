von Anna Scheibe Sandalen mit Plateausohle, auch Chunky (zu Deutsch "klobig") genannt, gehören schon seit ein paar Jahren zu den angesagtesten Schuhtrends. Und auch 2023 sind die bequemen Treter ein Must-have des Sommers. Wir zeigen Ihnen fünf angesagte Styles.

Klobige Sandalen mit hohen Absätzen waren schon in den 90er Jahren beliebt, 2020 wurde ihnen mit den sogenannten Dad Sandals von Chanel neues Leben eingehaucht – es folgte das große Comeback. Seitdem sind die bequemen Schuhe ein beliebtes It-Piece, vor allem in den warmen Sommermonaten. Das Praktische an den Chunky-Tretern ist nicht nur, dass sie mit verschiedenen Outfits wie Jeanshosen, Kleidern oder Röcken kombiniert werden können, sondern dass sie obendrein auch noch superbequem sein sollen. Wer den Chunky-Sandalen eine Chance geben möchte, findet im Folgenden fünf Styles, die 2023 im Trend liegen.

Chunky-Sandalen: Das sind die Sommertrends 2023

1. D Dandra 40 von Geox

Die klobigen Plateausandalen mit Chunky-Sohle (aus EVA) von Geox besitzen eine spezielle Membran, die den Tragekomfort erhöhen soll. Was die modernen Treter als It-Piece auszeichnet, ist die Kombination aus verspielten Details wie einem Schnallenverschluss, hochwertigen Materialien wie Velours-Leder und einem dezenten Farbton – in diesem Fall Taupe (alternativ gibt es auch Schwarz). Zusammen ergibt sich daraus die perfekte Symbiose aus Komfort und Design.

2. Brooklyn Low Wedge W von Crocs

Die Firma Crocs ist für seine durchlöcherten Pantoletten bekannt. Was viele jedoch nicht wissen: Der Schuhhersteller hat sein Sortiment schon lange um viele neue Modelle erweitert. Neben Flipflops, Clogs und Slides gibt es mittlerweile auch Chunky-Sandalen von Crocs – wie zum Beispiel den Brooklyn Low Wedge. Die Slip-on-Schuhe sind in sieben sommerlichen Farben wie Weiß, Rosa oder Mushroom erhältlich und bestehen zu 100 Prozent aus synthetischen Materialien.

3. Blaire Chunky 3 Strap von Dr. Martens

Dr. Martens steht für klobige Boots – und das schon seit den 70er Jahren. Da ist es kaum verwunderlich, dass der Schuhersteller beim Thema Chunky-Sandalen ganz vorne mit dabei ist: Passend für den Sommer kreierte das Unternehmen offene Modelle wie den Blaire Chunky 3 Strap, sprich moderne Riemchensandalen mit gepolsterter Plateausohle. Im typischen Design von Doc Martens. Das Material setzt sich aus Leder und Synthetik zusammen.

4. Flatform Universal von Teva

Auf den ersten Blick erinnert das Chunky-Modell Flatform Universal von Teva an klassische Trekking-Sandalen. Grund dafür ist der Klettverschluss, durch den das An- und Ausziehen schneller und komfortabler gestaltet wird. Aufgrund der klobigen Plateausohle (45 Millimeter misst der Absatz) und dem modernen Design wird jedoch schnell klar, dass es sich auch hier um einen absoluten Sommertrend 2023 handelt. Das Modell ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich.

5. Noelle Chunky F305851180 von Scholl

Die stylischen Keilpantoletten Aquamarine von Scholl reihen sich ebenfalls in die Liste angesagter Chunky-Sandalen ein. Die bequemen Pantoletten zeichnen sich durch ein weiches Softstep-Fußbett aus Kork und einer Laufsohle aus TR aus. Das Obermaterial besteht aus Wildleder. Um den Komfort zu erhöhen, können die farblich abgestimmten Scholl-Schnallen in der Weite so verstellt werden, dass sie sich den Füßen optimal anpassen.

