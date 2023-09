Der Sommer ist da und mit ihm der aktuelle Schuhtrend: Sandalen sind auch 2023 ein Must-have an heißen Tagen. Wir stellen drei angesagte Modelle vor – inklusive Styling-Tipps.

Wenn es im Sommer ein praktisches Mode-Must-have gibt, sind das sicherlich Sandalen: Man kann schnell und einfach in die luftigen Treter schlüpfen – und sie sorgen oftmals auch noch für einen modischen Hingucker. Aber welche Sandalen-Trends gibt es 2023? Wir stellen drei angesagte Modelle vor und haben Styling-Tipps parat.

1. Sandalen-Trend 2023: Chunky Zehentrenner

Langweilige Zehentrenner und Flip-Flops sind in diesem Jahr nicht mehr angesagt. Stattdessen darf es – wie bei Sneakern oder (Ankle) Boots mittlerweile auch – "chunky" zugehen. Soll heißen: Zehentrenner sind nicht mehr nur einfarbig oder kommen mit schmalen Riemen und besonders flachen Sohlen daher. Stattdessen dürfen sie etwas klobiger sein: mit gröberen, breiteren Riemchen, dickeren Sohlen und Kontrasten oder Prints. Damit werden die sonst eher zurückhaltenden Treter zum Hingucker. Kombinieren kann man die Chunky Sandalen (oder auch "Dad" oder "Ugly" Sandalen) mit Jeans und einem Shirt sowie einer Stroh- oder Basttasche für einen coolen Sommer-Look. Aber auch zu Jumpsuits oder schlichten Kleidern passen die Schuhe hervorragend.

2. Sandalen-Trend 2023: Klettverschluss

Während in den vergangenen Jahren vor allem filigrane Sandalen zum Schnüren oder Binden im Trend lagen, geht es in diesem Sommer praktischer zu: Klettverschluss-Modelle sind die modische Wahl. Sie sind, wie die Chunky-Variante, etwas cooler und klobiger, aber passen damit ideal in die Modetrends in diesem Jahr. Und super praktisch sind sie auch. Sie passen entweder zum Casual-Outfit aus Mom Jeans und T-Shirt oder Top oder auch zum legeren Sommerkleid. Auch zur Kombination aus Shorts und Shirt oder zu einem Einteiler können die lässigen Sandalen problemlos kombiniert werden.

3. Sandalen-Trend 2023: Gemütlich und praktisch

Passend zu den Modetrends sind also auch die Sandalen-Trends vor allem eins: gemütlich. Kompliziertes Schnüren, unvorteilhafte Absätze oder unbequeme Materialien sind in diesem Jahr out. Stattdessen sind angenehme Materialien und ein ergonomisch geformtes Fußbett, wie es etwa bei Birkenstocks vorhanden ist, angesagt. Praktisch und modisch schließen sich ja auch nicht aus.

Weitere Sandalen-Trends 2023

Auch Modelle mit Plateau-Absatz im Bast-Look oder mit starkem Kontrast liegen diesen Sommer im Trend. Geflochtene Sandalen, Mules oder Pantoletten im eleganten Leder-Look oder eckige Sandalen sind ebenfalls eine gute Wahl 2023, um modisch zu glänzen.

