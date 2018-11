Schauspielerin Sandra Bullock (54, "Ocean's 8") hat ihren neuen Film "Bird Box - Schließe deine Augen" in Berlin vorgestellt. Bei der Premiere verzauberte sie in einer bodenlangen, mintgrünen Robe auf dem roten Teppich. Mit dem luftigen wie eleganten One-Shoulder-Kleid trotzte sie den kalten Temperaturen in der deutschen Hauptstadt. Besonderes Highlight ihres Outfits waren die silbernen Applikationen, die von ihrer rechten Schulter über das Dekolleté und die Taille bis in den Rock verliefen.

Passend zu den silbernen Highlights im Kleid trug sie lange Ohrhänger, die durch ihre lockere Hochsteckfrisur zusätzlich zur Geltung kamen. Dramatische Smokey Eyes rundeten den Look perfekt ab.

"Bird Box - Schließe deine Augen" wird am 21. Dezember beim Streaming-Riesen Netflix veröffentlicht. In dem Thriller wird die Bevölkerung von einem rätselhaften Wahn befallen, bei dem jeder Selbstmord begeht. Bullocks Figur will für sich und ihre Kinder einen sicheren Zufluchtsort aufsuchen, doch um diesen zu erreichen, muss sie sich auf der Reise die Augen verbinden. Regie führte die dänische Oscar-Gewinnerin Susanne Bier (58, "In einer besseren Welt"). Neben Bullock spielen Trevante Rhodes, Sarah Paulson und John Malkovich mit.