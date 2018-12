Ab dem 21. Dezember ist Sandra Bullock (54, "Ocean's 8") in dem Horrorfilm "Bird Box - Schließe deine Augen" auf Netflix zu sehen. Ihr Outfit bei der Vorführung des Thrillers war aber alles andere als horrormäßig. In einer glamourösen, knallroten Robe von Martin Grant überzeugte die Schauspielerin in der Alice Tully Hall im Lincoln Center in New York.

Passend zum spektakulär gerafften Kleid trug die 54-Jährige rote Pumps von Christian Louboutin. Weiterer Hingucker war der leuchtend rote Lippenstift, der perfekt mit der Farbe der Abendrobe harmonierte. Ihren schulterlangen Bob trug Sandra Bullock dazu im glatten Sleek Look. Ein rundum gelungener Auftritt!