Serienstar Sandra Oh (47, "Grey's Anatomy", 2005-2014) überraschte bei einer Filmpremiere zur zweiten Staffel der TV-Serie "Killing Eve" (seit 2018) am Montag in Los Angeles mit einem besonders tief dekolletierten, schneeweißen Hosenanzug. Der Schnitt des Blazers ließ eine Frage nicht offen, denn auf einen BH verzichtete die kanadische Schauspielerin koreanischer Abstammung bei ihrem Auftritt ganz offensichtlich.

Unter der weiten, eher unförmigen Hose blitzten nude-farbene Sandaletten hervor. Bis auf einen silbernen Ring verzichtete die Schauspielerin auf Accessoires. Auch das Make-up hielt sie mit Lidstrich, Mascara, betonten Augenbrauen und apricot-farbenem Lippenstift eher dezent. Das dunkle Haar hatte sie zum Seitenscheitel und nach hinten frisiert. Silberner Nagellack an Händen und Füßen komplettierte den auffallenden Look.

In der US-Serie "Killing Eve" spielt Sandra Oh die britische Agentin Eve Polastri, die sich an die Fersen der international agierenden Auftragsmörderin Villanelle (Jodie Comer, 26) heftet...