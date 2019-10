Schauspielerin Sarah Jessica Parker (54) ist auf Tour. Der "Sex and the City"-Star ist zurzeit in Australien unterwegs, um Seminare zu geben und ihre eigene Schuhkollektion zu bewerben. Bei ihrem ersten Auftritt in einem Einkaufszentrum in Sydney nahm sich Parker gute zwei Stunden Zeit, um sich mit ihren Fans zu unterhalten, Selfies zu schießen und um Schuhe ihrer eigenen Kollektion "SJP" zu signieren.

Bei ihren Seminaren, die Interessierte für schlappe 275 australische Dollar buchen können, wird Parker dann aus dem Nähkästchen plaudern. Nicht nur soll sie einige Anekdoten aus dem Show-Biz zum Besten geben, sie soll auch Einblicke in ihre Unternehmen geben, die sie seit einigen Jahre betreibt. Das berichtet die britische "Daily Mail". Neben Sydney steht am 22. Oktober noch ein weiterer Termin in Melbourne auf dem Plan.