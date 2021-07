Sarah Jessica Parker greift am Set von "And Just Like That..." auf Altbewährtes zurück. "SATC"-Fans dürften diese Pumps bekannt vorkommen.

Mit diesem Look lässt Sarah Jessica Parker (56) "Sex and the City"-Fans in Erinnerungen schwelgen: Die Schauspielerin begeisterte am jüngsten Drehtag des Spin-offs "And Just Like That..." mit den ikonischen, kobaltblauen Manolo-Blahnik-Pumps, die Carrie Bradshaw in "Sex and the City - Der Film" (2008) bei der standesamtlichen Hochzeit mit Mr. Big (Chris Noth, 66) getragen hatte. Die Schuhe stechen vor allem wegen ihrer großen Kristallschnalle ins Auge.

Dazu kombinierte sie - stylisch wie eh und je - eine dunkelgrüne Culotte, eine weiße Bluse sowie einen cremefarbenen Longblazer mit einer blauen Ansteckblume. Als Accessoires wählte sie eine Perlenkette sowie eine zur Hose farblich passende Clutch. Ihre Haare trug Parker glatt und offen.