Damit dürfte Sarah Jessica Parker (54) allen Fans von "Sex and the City" eine große Freude bereitet haben: Die Schauspielerin lüftete ein Mode-Geheimnis der Kult-Serie. Ein Fan-Account, in dem es um die Outfits der Show geht, hatte ein Foto aus einer Episode veröffentlicht. Darauf zu sehen ist Parkers Figur Carrie Bradshaw mit zwei verschiedenfarbigen Schuhen. An ihrem linken Fuß glänzt ein blaues Exemplar von Christian Louboutin, am rechten Fuß das gleiche Modell in Pink.

Auf dem Fan-Account hieß es dazu: "Das Geheimnis der nicht zueinanderpassenden Loubs. Hat Carrie diese nicht passenden Sandaletten von der Stange gekauft? Oder hat sie zwei verschiedene Paar Schuhe gekauft und sie selbst kombiniert?" Weiter wird sogar spekuliert, die Schuhwahl könnte eine Metapher sein für Bradshaws Liebes-Problem, sich zwischen Aidan und Big zu entscheiden. "Leider haben wir keine Antworten. Wir bleiben aber dabei, dass dies einer ihrer faszinierendsten Schuh-Momente in der Serie ist." Eine Antwort darauf gab es dann doch - und zwar von Sarah Jessica Parker selbst.

Zu schön, um nur eine Farbe zu tragen

Die Schauspielerin antwortete dem Fan-Account, wie auf "Comments by Celebs" zu sehen ist, und erklärte, dass die ungewöhnliche Wahl der Schuhe damit zu tun hatte, dass ihr beide Exemplare gefielen und zu ihrem Blümchen-Kleid passten: "Hier ist die offizielle Antwort, und ich bin sicher, dass sie von der großartigen und legendären @patriciafield bestätigt wird", schrieb Parker und bezog sich dabei auf Patricia Field, die Stylistin, die für "Sex and the City" zuständig war.

Sie hätten zwei Paar der Louboutin-Schuhe gehabt, erklärte Parker weiter. "Pat und ich haben uns entschieden, jeweils einen Schuh zu nehmen. Vielleicht, weil beide farblich so schön waren und zu dem Kleid passten, aber auch, weil wir es einfach toll fanden, einen von jedem Paar zu nehmen."

"Sex and the City", die beliebte TV-Serie um vier New Yorker Frauen und ihre Erlebnisse, lief von 1998 bis 2004. Insgesamt gibt es sechs Staffeln mit 94 Episoden sowie die beiden Kinofilme "Sex and the City - Der Film" (2008) und "Sex and the City 2" (2010).