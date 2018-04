Sarah Lombardi (25, "Teil von mir") hat es gewagt: Sie hat sich von einem beachtlichen Stück ihrer langen Haarmähne getrennt. Auf Instagram ließ sie ihre Fans an diesem Moment teilhaben und offenbarte dadurch auch, wie emotional diese Aktion für sie tatsächlich war. Denn beim Friseur weinte sie danach bittere Tränen.

Offenbar stehen bei Lombardi in nächster Zeit große Veränderungen an: "YES I DID IT! Ich hatte niemals gedacht, dass ich mich das trauen würde. Für mich bedeutet das nicht einfach nur eine neue Frisur, für mich ist es der Anfang eines neuen Kapitels...", schrieb die Sängerin im Kommentar zu dem Instagram-Video. "Ich habe in der letzten Zeit so viel Kraft getankt und bin so stark wie noch nie! Das ist erst der Anfang ... ein Schnitt in ein neues Leben als starke Frau, starke Mama!"

Sie kündigte außerdem an, dass sich in nächster Zeit vieles bei ihr verändern werde und sie ihre Follower dabei auf Schritt und Tritt dabeihaben werde. Diese hätten ihr immer viel Kraft gegeben - "auch in schwierigen Zeiten".

So reagiert Pietro Lombardi

Dass sie die Veränderung gewagt hat, findet auch ihr Ex-Partner und Vater ihres Sohnes, Pietro Lombardi (25), gut. In den Kommentaren hinterließ er Sarah eine süße Botschaft: "Lass das neue Kapitel beginnen. Ich weiß, du hast viel durchgemacht. Aber warst immer stark! Und lass dir eins gesagt sein, du bist keine starke Mama, sondern eine wundervolle Mama."