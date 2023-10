Sarah Michelle Gellar hat es wohl mit ihrer Zahnhygiene etwas übertrieben. Daher musste sie sich einer schmerzhaften Operation unterziehen.

Sarah Michelle Gellar (46) kann endlich wieder ihr schönstes Lächeln zeigen. Wie die Schauspielerin auf Instagram bekannt gegeben hat, musste sie sich vor einigen Wochen einer schmerzlichen Operation unterziehen. "Letzten Monat musste ich mich, nachdem ich jahrelang ein aggressiver Putzer war, einem zahnärztlichen Eingriff unterziehen. Einer Zahnfleischtransplantation, um genau zu sein", berichtet sie auf Social Media. Zu ihrem Text postete sie ein Foto, das sie mit einem strahlenden Lächeln zeigt.

"Putzt vorsichtig"

Dieser Eingriff hat ihr offenbar ziemlich große Schmerzen bereitet, denn die "Buffy"-Darstellerin bezeichnet die Schmerzen schlimmer als bei einer Geburt. "Ich habe eine natürliche Geburt hinter mir, aber diese Operation hat mich sehr mitgenommen", schreibt sie. "Jetzt so breit zu lächeln ... ist eine große Sache." Zudem ermahnte sie ihre Follower: "Oh und glaubt mir, putzt vorsichtig."

Unter ihrem Posting teilten viele Instagram-User ähnliche Erfahrungen mit Zahnfleischtransplantationen. "Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen! Ein Kind auf die Welt zu bringen, war für mich ein Spaziergang im Park im Vergleich zu dieser Art von Operation", beschreibt eine Followerin beispielsweise ihre Erlebnisse in Bezug auf die Operation. Bei einem derartigen Eingriff wird Gewebe aus der Mundhöhle entnommen, um freiliegende Zahnhälse und Zahnwurzeln wieder abzudecken.

Sarah Michelle Gellar wurde als Buffy Summers in der Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen" bekannt. Ihre erste große Kino-Rolle hatte sie im Horrorfilm "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (1997), am Set lernte sie außerdem ihren jetzigen Ehemann Freddie Prinze Jr. kennen. Das Paar feierte erst Anfang September seinen 21. Hochzeitstag. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.