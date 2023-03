Kaum ein Kleidungsstück zaubert so schnell Eleganz herbei wie das Satinkleid. 2023 liegt es im Trend – und ist nicht nur für Weihnachten oder Silvester geeignet.

Wer sich gern unauffällig kleidet, für den ist dieser Trend vielleicht nicht geeignet. Aber alle, die gern mit wenigen Handgriffen einen eleganten Hingucker-Look kreieren, werden den Satinkleid-Trend 2023 mögen. Das Kleidungsstück braucht nämlich nicht viel, um zu strahlen. Wir stellen die angesagtesten Modelle vor und geben passende Styling-Tipps.

1. Satinkleid-Trend: Spaghettiträger

Egal ob Mini-, Midi- oder Maxilänge: Satinkleider mit Spaghettiträgern sind 2023 ein großer Trend. Sie sorgen in Kombination mit einem Wasserfall-Ausschnitt für einen tollen, lockeren Schnitt, der sich dem Körper schön anpasst und für eine ansehnliche Silhouette sorgt. Da diese Kleider sehr filigran wirken, lassen sie sich besonders gut mit feinen Sandaletten kombinieren. Genauso sind aber auch mutige Stilbrüche möglich, etwa weiße Sneaker zum schicken Kleid. Für etwas Wärme sorgt ein passender Blazer – oder wer es cooler mag und mutig ist, kann auch gekonnt eine passende Jeans- oder Lederjacke kombinieren.

2. Satinkleid-Trend: Weiße Kleider

Besonders elegant und grazil wirkt der Satinkleid-Trend 2023, wenn Sie zu einem Modell in Weiß greifen. Stoff und Farbe kommen dabei toll zur Geltung. Hier braucht es kaum etwas, um das It-Piece in Szene zu setzen. Ein wenig filigraner Schmuck, schicke Schuhe (etwa Pumps, Sandaletten oder Mules) und mehr braucht es gar nicht. Wer den cleanen Look etwas durchbrechen möchte, kann auch zu einem Gürtel greifen.

3. Satinkleid-Trend: Midilänge

Satinkleider wirken besonders in der Midilänge gut. In dieser Länge umhüllt der fließende Stoff den Körper besonders vorteilhaft und wirkt nicht zu spießig. Maxi-Modelle sind an Feiertagen besonders gut geeignet. Für einen Casual-Look ist die mittellange Variante dagegen ideal. Egal, ob in Weiß, Schwarz, Rot, Grün oder einer anderen Farbe: Ein Satinkleid in Midilänge lässt sich vielfach kombinieren und kann sowohl in der lässigeren Variante für den Alltag aus dem Kleiderschrank geholt werden als auch für schicke Anlässe mit dem passenden eleganten Styling.

4. Satinkleid-Trend: Langarm-Modelle

Wer es aber gern etwas angezogener und die ärmellose Variante nicht mag, kann auch getrost zum Satinkleid mit langen Ärmeln greifen. Der Look wirkt ebenfalls sehr elegant. Da das Kleid und der elegante Stoff viel Raum einnehmen, kann man sie ruhig auch strahlen lassen. Dezente Kombinationen, wie ein filigraner Schuh und wenig Schmuck, reichen hier völlig aus. Am besten hat das Kleid noch Details, die den strengeren Look etwas aufbrechen: ein Seitenschlitz, Rückenausschnitt oder asymmetrischer Schnitt etwa.

