Die 76. Internationalen Filmfestspiele von Venedig haben rasch an Starpower zugelegt. Am Donnerstag sorgte tagsüber Hollywoodstar Brad Pitt (55) im lässigen grauen Ensemble samt Fliegermütze für Aufsehen, als er seinen neuen Film "Ad Astra - Zu den Sternen" vorstellte. Am Abend stahl jedoch Scarlett Johansson (34, "Avengers: Endgame") allen die Show. Bei der Premiere des Netflix-Films "Marriage Story", in dem sie die Hauptrolle spielt, erschien sie in einem enganliegenden roten Glitzer-Kleid, das durch einen hohen Beinschlitz bestach.

Weitere Hingucker der ärmellosen Robe waren das Dekolleté, das durch eckige Spitzen noch mehr Glamour versprühte, sowie die Raffungen um die Taille, die ihre schlanke Figur zusätzlich betonten. Ein tiefer Rückenausschnitt gab den Blick auf einige ihrer Tattoos frei. Die Schauspielerin kombinierte dazu offene rote Stilettos. Die blonden Haare fielen ihr im Wet-Look offen auf die Schultern und rundeten den sexy Wow-Auftritt perfekt ab.