In einem hocheleganten Glitzerkleid von Versace kam Hollywood-Star Scarlett Johansson (34, "Ghost in the Shell") zur Premiere des Blockbusters "Avengers: Endgame". Darin ist die 34-Jährige als Superheldin "Black Widow" zu sehen. Das enge Funkel-Outfit reichte ihr bis knapp übers Knie und hatte einen Schlitz auf der linken Seite, der einen Blick auf ihr Bein zuließ. Zudem war das trägerlose Kleid mit einem tiefsitzenden O-Ausschnitt versehen, die Taille wurde dagegen durch einen integrierten Gürtel konturiert. Begleitet wurde Johansson von ihrem Freund Colin Jost (36, "How to Be Single").

Im Accessoire-Bereich hatte sich die US-Schauspielerin für eine silber-golden strahlende Clutch entschieden, die das Kleid hervorragend ergänzte. Am linken Arm trug Johansson eine goldene Reif-Ring-Kombination mit verschiedenfarbigen Steinen, am rechten Handgelenk waren dezente Silberkettchen zu sehen. Ihre Ohrringe waren von Beladora. Farblich ergänzend lief sie in goldenen High Heels über den roten Teppich. Ihr Make-up war dagegen eher zurückhaltend aufgetragen. Der offene Long Bob war mit einem Mittelscheitel versehen.