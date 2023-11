Feiert Gwyneth Paltrow bald ein Schauspiel-Comeback? Nur ein Star könnte sie dazu überreden ...

Kehrt Gwyneth Paltrow (51) doch noch einmal als Schauspielerin vor die Kamera zurück? Die Oscarpreisträgerin legte ihre Schauspielkarriere zugunsten ihres Beauty- und Wellness-Imperiums Goop auf Eis. Für einen Star würde sie jedoch aus der Schauspielrente zurückkehren, wie sie am Rande der "CFDA Fashion Awards" in New York im Interview mit "ET Online" verrät. Auf der Veranstaltung wurde die 51-Jährige für ihre Lifestyle-Marke geehrt.

Enge Verbindung mit Robert Downey Jr.

"Ich denke, Robert Downey Jr. könnte mich wahrscheinlich zurückholen", erzählt die Unternehmerin und ergänzt lachend: "Bis zu einem gewissen Grad." Die beiden Schauspieler verbindet eine enge Freundschaft. Sie standen für mehrere Filme des Marvel-Universums, unter anderem der "Iron Man"-Reihe, vor der Kamera.

Die Schauspielerin ist zu einer leidenschaftlichen Unternehmerin geworden

In den letzten Jahren galt Paltrows ganzer Einsatz ihrer Lifestyle-Marke Goop, die Produkte unter anderem in den Bereichen Beauty, Fashion und Wellness herstellt. So sorgte Paltrow bereits mit Artikeln wie einer Vagina-Duftkerze, Vampir-abweisendem Spray, Vaginal-Eiern aus Rosenquarz oder einem 10.000-Dollar-Vibrator aus 24-Karat-Gold für Aufsehen.

"Es hat viel harte Arbeit und Ausdauer gekostet", erklärt Paltrow. Doch der Hollywood-Star mache die Arbeit mit viel Liebe: "Ich bin so glücklich, dass wir in der Lage waren, das Unternehmen Jahr für Jahr zu vergrößern", schwärmt die zweifache Mutter.