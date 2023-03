Der neue Make-up-Trend Blush Allover zaubert im Handumdrehen eine frühlingshafte Röte ins Gesicht. Für einen wunderbaren natürlichen Glow!

Rot werden ist in: Der Make-up-Trend "Blush Allover" zaubert passend zu den Frühlingsgefühlen, die sich mit den ersten warmen Sonnenstrahlen einstellen, eine gesunde Röte ins Gesicht. Rouge wird nicht mehr nur auf den Wangen aufgetragen, sondern auch an den Schläfen, der Stirn und dem Nasenrücken. Der großzügig aufgetragene Blush sorgt für einen natürlichen und strahlenden Look.

Um den angesagten Make-up-Trend zu kreieren, wird das Rouge mit einem großen Make-up-Pinsel sanft über das gesamte Gesicht verteilt. Um einen natürlichen Look zu erzielen, sollte man darauf achten, den Blush nach und nach zu intensivieren, bis die gewünschte Röte erreicht ist. Der Blush-Allover-Effekt hebt vor allem Wangen und die Gesichtszüge rund um die Augen hervor.

Blush Allover: Schritt für Schritt

Zuerst sollte die Haut gereinigt werden und mit einer Feuchtigkeitscreme gepflegt werden. Das bereitet die Gesichtshaut auf das Make-up vor. Eine leichte Foundation sorgt im Anschluss daran für eine gleichmäßige Basis und ein schönes Hautbild.

Nun ist der Blush an der Reihe: Dazu trägt man mit Hilfe eines flauschigen Rouge-Pinsels das gewünschte Rouge auf. Am besten klopft man den Pinsel vorher kurz ab, um überschüssiges Produkt zu entfernen. Beim Auftragen auf den Wangenknochen geht man schließlich dazu über, das Rouge sanft darüber hinaus auf den Schläfen und den Nasenrücken zu verblenden.

Danach erneut etwas Rouge aufnehmen und von den Schläfen beginnend auf die Stirn auftragen. Hier darauf achten, dass die Intensität etwas geringer ist. Am intensivsten sollte der Blush-Effekt auf den Wangen zu sehen sein. Um den Look abzurunden, kann gern ein Highlighter verwendet werden. Das Finish bilden Mascara und ein leichter Glanz auf den Lippen.