von Christian Hensen Rolex abgetaucht: Ein Australier lief bei einer Bootstour auf eine Sandbank auf und ging von Bord. Dabei riss ihm das Armband seiner uralten Uhr – sie versank. Ortsansässigen gelang es mit viel Glück, den Schatz zu bergen.

Eine Rolex Submariner aus den Siebzigern kostet aktuell – je nach Zustand – zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Besondere Modelle auch gerne mal mehr. Doch die enormen Kaufpreise sind manchmal nur zweitrangig. Für jemanden, der eine solche Uhr seit Jahrzehnten besitzt, gar fast egal. Denn es ist der ideelle Wert, der sie unbezahlbar macht. Umso tragischer, wenn die Uhr dann durch einen Unfall verloren geht.

Genau das ist einem Australier passiert, berichtet das Uhren-Fachmagazin "Fratello". Greg, so heißt der Unglückliche, fuhr demnach mit einem Freund auf dem Noosa River im Südosten von Queensland. Dort sei er auf eine Sandbank gelaufen, wodurch er von Bord ging. Bei diesem Unfall löste sich das Armband der alten Uhr – sie versank. Dass seine Sonnenbrille dabei auch über Bord ging, interessierte nicht einmal mehr. Der Verlust der Uhr, die er seit mehr als 50 Jahren trug, schmerzte wesentlich mehr.

Vor Ort Köln Im Dienste der Krone: So bildet Rolex seinen Uhrmacher-Nachwuchs aus 9 Bilder

Rolex-Besitzer rief bekannte Schnorchler zur Hilfe

Greg suchte nach Lösungen. Die Uhr bergen konnte er nicht. Schnell kontaktierte er die Jungs von "Riverstyless". Dabei handelt es sich um ein Vater-Sohn-Gespann, welches das Flussbett seit Jahren von Müll befreit. Immer wieder zeigen Elliot und Daren Styles auf ihrer Facebook-Seite, was sie am Boden des fast azurblauen Gewässers alles finden. Und manchmal, wenn es kein Müll ist, kümmern sie sich sogar um die Rückgabe. So auch bei einer Gopro-Kamera, deren Besitzer sie anhand der darauf gespeicherten Fotos ausfindig machen konnten.

Ihr Ruf eilt den Schnorchlern inzwischen voraus. "Fratello" erzählen sie, dass sich immer wieder Leute über die sozialen Medien melden würden, die darauf hoffen, dass "Riverstyless" ihnen bei der Suche nach verlorenen Gegenständen helfen könne. So auch Greg. Keine 24 Stunden nach dem Unfall meldete er sich bei den Experten und bat um Hilfe bei der Suche. Die Geschichte hinter der Uhr beeindruckte die beiden so sehr, dass sie Greg kurzerhand mitnahmen und sich die Unfallstelle zeigen ließen.

Die Rolex, kurz nachdem Elliot sie auf dem Meeresboden gefunden hat © Riverstyless / Fratello

Der Bericht des Abenteuers findet sich nun auf Facebook. "Riverstyless" zufolge konnten sie das Suchgebiet dank klarer Sicht und vorteilhafter Strömungen auf 50 Quadratmeter eingrenzen. Sie tauchten ab. Sie schreiben: "Dreißig Minuten vergingen, und mit nichts als einer schäbigen Angel und Müll (es wurden auch einige schöne Fische gesichtet!) begannen wir, die Hoffnung zu verlieren. In diesem Moment schwamm Elliot etwas weiter aus dem Suchgebiet und entdeckte die glänzende 1973er Rolex Submariner und die Sonnenbrille, die nebeneinander lagen, als wären sie eine halbe Stunde zuvor verloren gegangen. Freudenschreie hallten über den Munna Point, wir jubelten".

Der Uhr hatte der Aufenthalt am Meeresboden nicht geschadet. "Es war eine wunderschöne Uhr, die immer noch fröhlich tickte, als ob nichts passiert wäre", erzählt Elliot im Gespräch mit "Fratello", "ich habe unter Wasser gekreischt, als ich sie sah. Ich war so aufgeregt, als ich sie fand."

Der Besitzer der Uhr hat schnell reagiert und die Jungs vom Noosa River um Hilfe gebeten – er sollte belohnt werden

Schon damals waren für eine Rolex 200 Meter kein Problem

Es ist wenig verwunderlich, dass die Rolex Submariner (sie heißt wortwörtlich "U-Boot" oder "U-Boot-Fahrer"), unbeschadet davon gekommen ist. Solange die Dichtungen einer solchen Uhr regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden, überstehen auch die alten Zeiteisen Tauchgänge von mindestens 200 Metern – oft mehr. Andere Modelle, etwa die Sea-Dweller Deepsea Challenge, überleben sogar bei bis zu elf Kilometern Tiefe (hier erfahren Sie mehr).

Die Tatsache, dass die Uhr gefunden werden konnte, ist allerdings reine Glückssache und in diesem Fall verschiedenen Faktoren zu verdanken. Erstens handelte Greg, der seine Uhr nun wieder hat, sehr schnell. Je länger man sich Zeit lässt, desto eher wird ein versunkener Gegenstand begraben. Zweitens hatten die Männer am Tag der Suche sehr gute Sicht und wenig Strömung – die Uhr wurde also nicht weitergetragen.

"Das Glück war auf unserer Seite, denn seit dem Verlust am Vortag war nur eine Gezeitenperiode vergangen. Moral: Wenn du etwas verlierst, hast du die besten Chancen, dass wir es wiederfinden, wenn wir schneller danach suchen, als der Flussgott es einfordert", schreiben die stolzen Finder auf Facebook.

Dass aber auch viele Jahre zwischen Verlust und Entdeckung vergehen können, zeigt indes ein anderer Fall – ebenso aus Australien. Quasi in unmittelbarer Nähe zum aktuellen Standort fand der Surfer Matt Cuddihy kürzlich auch eine alte Rolex Submariner – allerdings rund vier Jahre nach deren Verschwinden. In diesem Fall funktionierte die Uhr ebenfalls noch. Allerdings hatte das Korallenmeer in der langen Zeit bereits eine dicke Salzkruste aufgetragen.

Quellen: Fratello, Sotheby's, Chrono24, Facebook