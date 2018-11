"Wer schön sein will, muss leiden", heißt es. Die neuesten Beauty-Trends aus Hollywood sind dank sogenannter "minimal-invasiver Methoden" ganz ohne Skalpell und noch dazu in kürzester Zeit möglich. Hyaluronsäure oder Laser sei Dank. Trotzdem sind diese "Speed Treatments", zu Deutsch: Schnellbehandlungen, nicht weniger fragwürdig...

Aufgerichtete Nippel dank Injektion

Kendall Jenner (23, "Keeping Up With the Kardashians") und andere US-Stars sollen es angeblich bereits getan haben: Die Nippel-Injektion mit Hyaluronsäure. Im Moment scheint die Optimierung der Brustwarzen ganz oben auf der Be­liebt­heits­ska­la der Schönheitseingriffe zu sein. Wie beim Aufspritzen der Lippen wird hierbei Hyaluronsäure unter die Haut injiziert, um die Brustwarzen aufzurichten. Der "Volumen-Boost" (Kosten: etwa 500 Euro) ist aber nicht von Dauer - nach einem halben Jahr ist der Nippel-Effekt wieder verschwunden.

Die Waffe gegen Babyhaare: der Laser

Babyhaare sind die feinen, kurzen Härchen, die meistens unzähmbar am Haaransatz abstehen. Wer sie nicht mit Haarspray bändigen will, kann es Kim Kardashian-West (38) gleichtun. Der Reality-Star ließ sich die Haare rund ums Gesicht angeblich per Laser entfernen. Der Vorteil: Die Haare wachsen nach einer Laserbehandlung an den Stellen nicht mehr nach. Wer allerdings etwas Geduld mitbringt, muss sich dieser schmerzvollen und teuren Behandlung, deren Kosten bei etwa 100 Euro liegen, nicht unterziehen. Denn die Haare wachsen im Normalfall von selbst im Monat um 1,5 Zentimeter schnell nach.

Fett absaugen am Knöchel

Das sogenannte "Flanking" war 2018 ein umstrittener Trend. Man zeigte seine Knöchel - selbst bei noch so kalten Temperaturen. Doch wer schlanke Knöchel haben will, kann diese schwer mit Sport oder gesunder Ernährung trainieren. Wie praktisch also, dass inzwischen die sogenannte "Laserlipolyse" angeboten wird. Eine Behandlung, die die Fesseln schlank formt.

Dabei bewirkt die erste Wellenlänge des Lasers, dass sich das Fett löst. Bei der zweiten Wellenlängen-Behandlung werden tiefere Hautschichten erreicht und das wiederum erzeugt durch das Anregen der Kollagenfasern einen Straffungseffekt. Die Kosten hierfür liegen bei rund 800 Euro, die - wenn man ehrlich ist - anderswo sicher besser investiert wären.