Ob hoch, flach, bunt oder schlicht: Mary Janes sind jetzt angesagt und sorgen im Frühling für einen Retro-Vibe.

Ein alter Schuhschwarm kehrt diesen Frühling zurück: Mary Janes werden jetzt von zahlreichen Fashionistas rauf und runter getragen. Heute sind die verspielten Spangenschuhe aus den 1920er Jahren aber nicht nur in Schwarz, sondern in den verschiedensten Farben - und vor allem mit unterschiedlich hohen Absätzen zu finden, was mit vielfältigen Styling-Möglichkeiten einhergeht.

Hohe Mary Janes für schicke Anlässe

Insgesamt verleihen Mary Janes jedem Outfit vor allem eine elegante Note, wie auch Caro Daurs (28) Prada-Ensemble auf Instagram zeigt. Zum coolen Lederrock, Bomberjacke und knappem Bustier sorgen ihre spitzen Mary Janes mit hohem Absatz für einen stylischen Stilbruch. Neben Prada setzen derzeit auch Luxuslabels wie Chanel, Steve Madden, Ralph Lauren, Bottega Veneta oder Gucci auf die klassischen Treter.

Flache Begleiter für den Alltag

Dass die hohe Version nicht unbedingt alltagstauglich ist, dürfte klar sein. Umso besser, dass Mary Janes auch nach wie vor flach zu finden sind. Model Alexa Chung (39) greift bei ihrem trendigen Casual-Look aus weiter Jeans, weißem Hemd und Oversize-Pullover zu flachen Wildleder-Mary-Janes in Schwarz, dazu trägt sie beige Socken.

Bei schönem Frühlingswetter machen sich die sommerlichen Schuhe auch zu Kleidern oder Outfits mit Rock. Akzente kann man auch mit bunten, glitzernden oder Rüschensocken setzen.