Schuh-Trends im Herbst In diesen flachen Schuhen kann jeder laufen

Im Herbst bleiben wir wortwörtlich bodenständig, denn: Im Trend liegen vor allem diese drei flachen Schuhmodelle.

Gute Nachrichten: Den Herbst können wir ohne schlechtes Gewissen in bequemen Schuhen verbringen. Denn Loafer, Biker-Stiefel und Chelseaboots mit hohem Schaft liegen jetzt besonders im Trend. Bei den drei Modellen wird jede Frau fündig und auch so mancher Mann kommt hier auf seine Kosten. Styling-Inspiration liefern auch die Promis.

Loafer und Mary-Jane-Ballerinas

Zwei Trends in einem Bild: Die Biebers machen es genau richtig mit ihrer Schuhauswahl. Sänger Justin Bieber (29) etwa setzte unlängst auf die angesagten Loafer in Schwarz. Dazu stylte er weiße Socken, eine weite Hose, einen Oversize-Pullover und Cap. Ehefrau und Model Hailey Bieber (26) zeigte sich im engen Minikleid in Rot. Dazu kamen schwarze, flache Mary-Jane-Ballerinas mit dekorativer Metallschnalle und ebenfalls weiße Socken zum Einsatz.

Cowboy- und Bikerboots

Ein All-Time-Favourite im Herbst bleiben natürlich Stiefel. Dieses Jahr sind es erneut die Cowboy-Stiefel, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Sogar auf dem Oktoberfest sind sie häufig zum Dirndl zu sehen. Ein schlichtes Modell aus Wildleder in Dunkelbraun ist etwa auf dem Instagram-Account von Moderatorin Laura Wontorra (34) zu finden. Dazu trägt sie eine Hotpants mit Fransen und ein weißes T-Shirt.

Aber auch Biker-Boots haben jetzt in Sachen Trends die Nase vorn. Diese sind in verschiedenen Farben und mit hohem und tiefem Schaft zu finden.

Chelseaboots mit hohem Schaft

Ein zeitloser Klassiker bleiben außerdem die Chelseaboots. Die kommen aktuell aber mit deutlich höherem Schaft daher, der das Bein optisch streckt. Zudem hält der hohe Stiefel warm. Die Boots passen zur engen Jeans, aber auch zum Kleid oder Rock mit Strumpfhose. Fashion-Bloggerin Julia Conrad zeigt auf ihrem Account eine Kombi aus schwarzer Skinny Jeans, hellem Hoodie, beigem Oversize-Blazer und schwarzen Chelseaboots.