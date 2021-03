Die Schuhtrends in diesem Jahr sind vor allem eins: praktisch. Schuhe mit dünnen Absätzen oder einem schwer zu säubernden Material können 2021 getrost im Schrank bleiben. Wir haben drei angesagte und alltagstaugliche Stiefeletten-Modelle getestet.

Nicht nur die Modetrends sind in diesem Jahr besonders praktisch und gemütlich – auch die Schuhtrends 2021 folgen diesem Motto. Sneaker sind natürlich weiterhin ein Thema, aber auch Mokassins, Slipper und flache Sandalen dürfen in diesem Jahr aus dem Schuhschränken hervorgeholt werden. Ebenso wie lässige Stiefel und Stiefeletten.

Schuhtrends 2021: Schwarze Stiefeletten mit coolem Touch

Egal, ob im Frühling, Herbst oder Winter: Schwarze Stiefeletten gehen fast immer. Sie lassen sich ganz einfach kombinieren, passen zu Jeans oder Strumpfhose und sind meist pflegeleicht. 2021 kommen die Dauerbrenner aber mit besonderem Touch daher: aus glänzendem Material, mit Kroko-Prägung, eckiger Kappe, auffälligem Profil im Chunky-Stil oder anderen Hingucker-Elementen. Wir haben drei verschiedene Modelle getestet und in puncto Alltagstauglichkeit bewertet.

Modell 1: Flache Stiefeletten von Tom Tailor

Besonders cool wirken die flachen Stiefeletten von Tom Tailor, da sie mit einer drei Zentimeter dicken Sohle, Kontrastnähten und einer glänzenden Optik aufwarten. Die Sohle setzt sich durch ihre leicht transparente Optik ein wenig vom Außenmaterial ab und sorgt damit für einen spannenden Look. Die Boots bestehen aus Kunstleder und versprechen, wasserabweisend zu sein. Das macht sie natürlich zum idealen Begleiter im Alltag, weil sie praktisch und stylisch zugleich sind – und damit genau den Schuhtrends 2021 entsprechen. Im Alltagstest hat sich gezeigt, dass sie halten, was sie versprechen: Mit ihnen kann man problemlos bei regnerischem Wetter spazieren, ohne dass die Füße nass werden. Sie lassen sich durch das robuste Material gut säubern und bieten durch die dickere, flache Sohle festen Halt. Außerdem fallen sie größengerecht aus.

Die Boots von Tom Tailor überzeugen in puncto Modernität und Tragegefühl © stern

Besonders praktisch ist der Reißverschluss an der Seite, durch den man ganz einfach in die Boots schlüpfen kann, ohne sie unbedingt binden zu müssen. Außerdem bieten sie ein super angenehmes Tragegefühl: Dadurch, dass sie weich und leicht gefüttert sind, verursachen sie keine Blasen und halten die Füße warm. Sie sind nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht, so dass sie den ganzen Tag problemlos getragen werden können. Außerdem sehen sie sowohl zur Jeans cool aus als auch als Stilbruch-Element zum Kleid oder Rock.

Modell 2: Absatzstiefeletten mit eckiger Kappe von find.

Eleganter kommen die Absatzstiefeletten von find. daher. Sie bestehen aus Leder und haben einen acht Zentimeter hohen Blockabsatz. Der bietet durch die Dicke zwar einen guten Halt, allerdings sind die Schuhe ein wenig rutschig, da sie kein ausgeprägtes Profil haben. Dadurch, dass sie aus dünnem und weichen Glattleder bestehen, bieten sie insgesamt aber ein sehr angenehmes Tragegefühl und verursachen auch nach längerem Tragen keine Blasen. Zudem fallen sie größengerecht aus. Man kann durch den Reißverschluss an der Seite ganz schnell hineinschlüpfen. Da die Stiefeletten nicht wasserabweisend oder gefüttert sind und auch kein Profil haben, sind sie für regnerische Tage oder einen langen Spaziergang im Freien nicht unbedingt geeignet. Sie lassen sich aber gut säubern.

Die Stiefelette von find. überzeugt mit ihrem eleganten, hochwertigen Look – hat aber in puncto Halt Nachteile im Vergleich mit den anderen Modellen © stern

Das Plus der Schuhe ist definitiv der hochwertige, elegante Look, der durch die eckige Kappe, den schmaleren Schnitt und das dünne, weiche Leder zustande kommt, das zudem sehr sauber vernäht ist. Sie kommen im komplett schwarzen Design daher, was sie zu einem echten Kombinationstalent werden lässt. Auch der Reißverschluss ist von Leder verdeckt. Sie passen sowohl zum cooleren Jeans-Outfit als auch zu einer schickeren Strumpfhosen-Kleid-Kombination und fügen sich toll in den Gesamtlook ein ohne zu sehr in den Vordergrund zu treten.

Modell 3: Absatzstiefeletten mit runder Kappe von find.

Das dritte Modell ist wie ein Mix der beiden vorigen: Die Absatzstiefeletten von find. haben zwar durch den acht Zentimeter hohen Absatz und den schmaleren Schnitt einen schickeren Look. Der wird aber durch die ausgeprägte Sohle, die coole goldene Schnalle, die runde Kappe sowie den Materialmix aus Leder und Stoff ein wenig durchbrochen. Außerdem haben sie keinen Reißverschluss, sondern sind zum Hineinschlüpfen. Auch das macht sie noch einmal lässiger.

Die Absatzstiefelette von find. hat einen robusten Look, aber bietet durch ihr Profil auch sicheren Halt © stern

Die robusten Stiefeletten bieten durch die Profilsohle einen sehr guten Halt. Sie fallen größengerecht aus und man kann schnell hineinschlüpfen. Zudem sind sie schwerer als das andere find.-Modell und eignen sich auch für rutschigere Untergründe gut. Das Leder ist aber deutlich fester und dicker und sorgt für einen nicht so hohen Tragekomfort und weniger Elastizität als beim anderen Modell. Durch den Stoffeinsatz kann zudem Wasser in den Schuh gelangen, dem Gang durch flachere Pfützen halten sie aber getrost stand. Durch ihr dickeres Material halten sie auch die Füße etwas wärmer. Außerdem lassen sie sich gut kombinieren und runden einen legeren Look ab oder verleihen einem eleganteren Outfit etwas Spannung.

Fazit: Bei allen drei Modellen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut und sie sind sowohl in puncto Optik als auch Tragegefühl eine gute Wahl. Bei einem langen Tag, bei dem man auch mal dem Wetter standhalten muss, sind die Boots von Tom Tailor sicherlich die beste Wahl, aber auch die Stiefeletten mit der runden Kappe schaffen diesen Spagat gut. Die Stiefeletten mit eckiger Kappe sind bei gutem Wetter oder einem Tag im Büro geeignet.

Die Produkte in diesem Artikel wurden uns von Amazon kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das hat keinerlei Einfluss auf die redaktionelle Bewertung.

