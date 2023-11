Wieder mal feiert ein 90er-Trend sein Comeback. Dieses Mal sind es Scrunchies. Erinnern Sie sich? Bunte, flauschige Haargummis mit Stoffüberzug, die garantiert auffallen, allerdings nicht nur gute Zeiten hinter sich haben. Nach Jahren der Verachtung erfreuen sie sich nun wieder an Beliebtheit. Ob Dutt, Pferdeschwanz oder Flechtfrisur: Scrunchies gehen immer. Der Stern zeigt verschiedene Modelle und wieso Sie Ihre Mähne damit in einen Erholungsurlaub schicken.

"Sex and the City", Staffel 4, Episode 17: Stilikone Sarah Jessica Parker stürzt in ihrer Rolle als Carrie Bradshaw mit einem einzigen Satz Scrunchies vom Thron der Haaraccessoires: "Keine Frau mit Selbstachtung trägt jemals einen Scrunchy außerhalb des Badezimmers", lästert sie. Boom, das war's! Das Ende einer Ära. Nach mindestens einem Jahrzehnt als treue Begleitung hatten die flauschigen Haargummis just in diesem Moment ausgedient. Mit dem vernichtenden Urteil im Jahr 2003 verschwinden Scrunchies von der Bildfläche. Doch wie sich nun viele denken können, hat es auch dieses It-Piece der 90er geschafft, sich in die heutige Modewelt zurückzukämpfen. Eine freudige Nachricht – weniger für Sarah Jessica Parker – dafür für die Haare selbst.

Scrunchies Trend: Erholungsurlaub für die Haare

Scrunchies sind im Vergleich zu traditionellen Haargummis – insbesondere solchen mit Metallteilen oder straff gespannten Gummibändern – schonender für die Haare. Hier sind einige Gründe:

Vermeidung von Haarbruch: Scrunchies bestehen oft aus weichen Materialien wie Stoff, Seide oder Samt. Im Vergleich zu Gummibändern, die dazu neigen können, das Haar zu ziehen oder zu brechen, verursachen Scrunchies weniger Schäden.

Scrunchies bestehen oft aus weichen Materialien wie Stoff, Seide oder Samt. Im Vergleich zu Gummibändern, die dazu neigen können, das Haar zu ziehen oder zu brechen, verursachen Scrunchies weniger Schäden. Weniger Spannung: Die meisten Scrunchies haben einen lockeren, elastischen Stoff, der weniger straff ist als traditionelle Gummibänder. Dies reduziert den Zug auf das Haar und minimiert das Risiko von Haarschäden.

Die meisten Scrunchies haben einen lockeren, elastischen Stoff, der weniger straff ist als traditionelle Gummibänder. Dies reduziert den Zug auf das Haar und minimiert das Risiko von Haarschäden. Vermeidung von Knicken: Da Scrunchies in der Regel aus weichem Stoff bestehen, neigen sie weniger dazu, Knicke oder Dellen im Haar zu hinterlassen. Im Gegensatz dazu können straff gespannte Gummibänder dazu führen, dass das Haar an der Stelle, an der sie gebunden sind, abgeknickt oder gequetscht wird.

Da Scrunchies in der Regel aus weichem Stoff bestehen, neigen sie weniger dazu, Knicke oder Dellen im Haar zu hinterlassen. Im Gegensatz dazu können straff gespannte Gummibänder dazu führen, dass das Haar an der Stelle, an der sie gebunden sind, abgeknickt oder gequetscht wird. Vielseitigkeit: Scrunchies sind in etlichen Größen und Materialien erhältlich und eignen sich für verschiedene Haartypen und Frisuren. Dadurch sind sie nicht nur praktisch, sondern dienen zudem als Accessoire.

Haargummi Scrunchies: Diese Modelle gibt es

In folgenden Absätzen stellt der stern Ihnen verschiedene Modelle von Scrunchies vor, die sich in Material, Größe, Design und Funktionalität unterscheiden. Angefangen mit Stoff-Scrunchies. Die meisten sind aus Baumwolle, Leinen oder anderen Stoffen gefertigt, ideal für den täglichen Gebrauch und in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich. Zwölf Scrunchies in Pastelltönen, die an Zuckerwatte erinnern, gibt es bereits für 8,99 Euro.

Wer auf "Nummer Schicker" gehen will, setzt auf Samt-Scrunchies. Sie haben eine glatte, weiche Oberfläche und eignen sich gut für elegantere Anlässe. Sie können einen Haar-Look aufwerten und sind auch schonend für das Haar. Auch Samt-Scrunchies gibt es im Zwölfer-Pack und kosten 9,99 Euro.

Affiliate Link Samt Haargummis, 12 Stück Jetzt shoppen 9,99 €

Seiden- oder Satin-Scrunchies sind besonders schonend für das Haar, da sie weniger Reibung verursachen. Sie eignen sich gut für Menschen mit empfindlichem oder lockigem Haar, um Frizz zu reduzieren. Acht Seiden-Crunchies gibt es derzeit bei Otto für 12,99 Euro statt 42 Euro.

Sport-Scrunchies sind oft aus elastischem, schnell trocknendem Material hergestellt und eignen sich gut für sportliche Aktivitäten. Sie bieten einen sicheren Halt und absorbieren Schweiß. Sport-Scrunchies gibt es u. a. von der Marke Invisibobble und kosten rund 12 Euro pro Stück.

Große oder Oversized Scrunchies können dazu verwendet werden, einen voluminösen Pferdeschwanz oder Dutt zu erstellen. Sie sind oft auffällig und können ein modisches Statement setzen. Neun Stück gibt es bei Amazon für 14,99 Euro.

Gepunktete oder gemusterte Scrunchies sind die auffälligste Variante. Sie eignen sich gut, um einem schlichten Outfit oder einer Frisur eine spielerische Note zu verleihen. Die bunten, gemusterten Bänder gibt es bereits für rund 10 Euro im 10er-Pack.

Dünne oder Mini-Scrunchies sind kleiner und können dazu verwendet werden, schmale Haarsträhnen zu fixieren, wie z. B. geflochtene Zöpfchen oder einen halben Zopf auf der oberen Kopfhälfte. Mini-Scrunchies gibt es u. a. im 6er-Pack für 3,99 Euro.

Sie sehen: Die Scrunchies erobern in etlichen Ausführungen den Modemarkt und kehren als treue Begleiter zurück – zwanzig Jahre nach dem niederschmetternden Urteil aus "Sex and the City". Sarah Jessica Parkers Verachtung in der Rolle als Carrie Bradshaw scheint vergessen. Wohl zurecht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannten Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.