Sängerin, Schauspielerin und jetzt auch noch Beauty-Unternehmerin: Selena Gomez (27, "Lose You To Love Me") hat ihre Fans mit dem Launch ihrer ersten eigenen Make-up-Linie namens "Rare Beauty" überrascht. Die Produkte werden ab Sommer 2020 erhältlich sein, wie Gomez auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gab.

"Leute, ich habe zwei Jahre lang an diesem speziellen Projekt gearbeitet und ich kann nun endlich offiziell verkünden, dass 'Rare Beauty' im Sommer in Nordamerika bei Sephora in die Läden kommt", schreibt Gomez zu einem kleinen Video, das einen Einblick in die Entstehungsphase der Marke gibt, die den gleichen Namen trägt wie Gomez' aktuelles Musik-Album.

Einzigartigkeit feiern

Zu den Bildern ist Gomez aus dem Off zu hören: "Bei 'Rare' geht es darum, sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen. Ich habe aufgehört zu versuchen, perfekt zu sein. Ich will einfach ich selbst sein", so die 27-Jährige. "Rare" könne mehr als eine Beauty-Marke sein: "Ich will, dass wir aufhören uns miteinander zu vergleichen und das feiern, was uns einzigartig macht." Es gehe nur darum, wie man sich selbst wahrnimmt, nicht wie alle anderen einen wahrnehmen, erklärt Gomez weiter.

Welche Produkte ihre Make-up-Linie beinhalten wird, hat Gomez bislang noch nicht verraten. Allerdings wurde gleichzeitig zur Ankündigung ein Instagram-Kanal für die Marke gestartet, der bereits über eine Million Follower hat. Ob und wann das Make-up auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.