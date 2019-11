Bei den American Music Awards feierte Selena Gomez (27) ein gelungenes Comeback, ihren letzten Auftritt bei der Preisverleihung hatte sie 2017. Auf dem roten Teppich in Los Angeles präsentierte sie ein hellgrünes Minikleid von Versace, auf der Bühne ihre neuen Songs "Lose You to Love Me" und "Look at Her Now". Die Fans der Sängerin konnten sich aber über eine weitere Überraschung freuen: Die 27-Jährige hat auch ein neues Tattoo, das sie ihren 162 Millionen Instagram-Followern zeigte.

In einem Post teilte Gomez eine Collage von mehreren Schnappschüssen, die bei den American Music Awards entstanden sind. Auf einem der Fotos schiebt sie ihr Kleid hoch, weit oben auf dem Oberschenkel ist ein Tattoo zu sehen. Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt betende Hände und einen Rosenkranz. Sie taggte das Studio "Bang Bang Tattoo" in New York City, das offenbar für den Körperschmuck verantwortlich ist.

Justin Bieber hat ein ähnliches Tattoo

Und was sagen die Fans zu Gomez' neuem Tattoo? Einige wiesen sofort darauf hin, dass der Ex-Freund der Sängerin, Justin Bieber (25), ebenfalls betende Hände auf seinem Bein tätowiert hat. Allerdings ist das religiöse Motiv als Tätowierung weit verbreitet. Gomez und Bieber kamen 2010 zusammen, in den folgenden Jahren führten sie eine On-Off-Beziehung, Anfang 2018 soll die endgültige Trennung stattgefunden haben. Wenige Monate später heiratete der Sänger Hailey Baldwin (23).

Selena Gomez wird unterdessen im Januar ein neues Album veröffentlichen. Ihr letztes Werk, "Revival", stammt aus dem Jahr 2015. Die Künstlerin leidet an der Autoimmunkrankheit Lupus und hatte sich zwischenzeitlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem sie 2017 von ihrer besten Freundin Francia Raisa (31) eine Niere gespendet bekommen hatte.