Tennisstar Serena Williams (37) präsentierte am Dienstag bei der Fashion Week in New York ihre eigene Modekollektion. Am Ende der Show betrat die Profi-Sportlerin noch einmal selbst den Laufsteg - und bekam bei ihrem Auftritt süße Unterstützung von Töchterchen Alexis Olympia Ohanian Jr. (2), die sie auf dem Arm den Catwalk entlang trug.

Alexis Olympia Ohanian Jr. ist die Tochter von Serena Williams und US-Unternehmer Alexis Ohanian (36). Ende 2016 verlobten sich Ohanian und Williams. Hochzeit feierte das Paar Mitte November 2017 in New Orleans. Da war die gemeinsame Tochter schon geboren. Das Mädchen hatte am 1. September 2017 das Licht der Welt erblickt. Die Familie lebt in West Palm Beach, Florida.