Shailene Woodley (28) sorgte am Montagabend in London für Aufsehen. Der Grund: Der "Big Little Lies"-Star glänzte bei den British Fashion Awards in einem ausladenden Cape-Outfit: Die Schauspielerin präsentierte ein gestreiftes, blaues Puffkleid mit Kapuze von Moncler by Pierpaolo Piccioli. Über der langen, dunklen Robe aus dickem Stoff war am Oberteil ein hellblau-weißer Überwurf angebracht, der über den Rücken der 28-Jährigen fiel.

Woodley war bei den British Fashion Awards nicht die einzige, die sich in einem Moncler-Outfit zeigte. Liya Kebede (41) kam ebenfalls in einem weiten, hellblauen Rock des Labels, zu dem sie ein weißes Oberteil kombinierte. Für Aufsehen sorgte im November 2018 bei der Premiere von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" in Paris zudem Schauspieler Ezra Miller. Der 27-Jährige trug ein ähnliches Outfit wie Woodley nun. Er präsentierte ein schwarzes Ganzkörper-Cape-Outfit aus Daunenstoff von Moncler. Auch dieses Cape entstand in Zusammenarbeit mit Designer Pierpaolo Piccioli.