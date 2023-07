Mit diesem außergewöhnlichen Outfit hat Shakira bei der Fashion Week in Paris wohl wirklich alle Blicke auf sich gezogen.

Ohne auch nur ein Wort auszusprechen, hat Shakira (46) im Rahmen der Fashion Week in Paris wohl alles gesagt. Die Sängerin trug bei der Show von Viktor&Rolf einen weißen Trenchcoat des Luxushauses, bei dem auf ihrem Oberkörper zwei große, dreidimensionale Buchstaben hervorgehoben prangten - ein "N" und ein "O", verziert mit zahlreichen Gold-Details.

Shakira: "Ja wird überbewertet"

Um den Look abzurunden, wählte Shakira goldene Plateau-Stilettos im Metallic-Look, eine farblich passende Handtasche mit Tragegriff und eine Oversized-Sonnenbrille. Ihre Haare trug die Sängerin glatt und offen. Das "No" trug Shakira wie ein Statement vor sich her. Um es noch einmal zu bekräftigen, postete sie auf Instagram einen Clip von ihrem Outfit. "Ja wird überbewertet", erklärt sie dazu.

In den Kommentaren zu dem kurzen Video des Looks erklärten Fans unter anderem: "Nein heißt nein." Auch der Name ihres ehemaligen Partners Gerard Piqué (36) fiel immer wieder. So mancher sah wohl in dem Outfit eine Anspielung auf die Trennung des ehemaligen Paares im vergangenen Jahr.

Shakira und Piqué hatten sich beim Dreh für das Musikvideo zu ihrem Lied "Waka Waka (This Time for Africa)" kennengelernt, dem offiziellen Song der Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Wenig später kamen die beiden zusammen und galten elf Jahre lang als eines der großen Power-Paare. Anfang 2013 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Milan zur Welt, der zweite Sohn Sasha folgte 2015. Im Sommer 2022 verkündete das Paar seine Trennung.