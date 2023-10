Shakira zeigt sich bei der Billboard Latin Music Week in Miami selbstbewusst in einem heißen Leder-Look.

Shakira (46) begeistert bei der Billboard Latin Music Week in einem gewagten Leder-Look des australischen Modedesigners Alex Perry. Die gebürtige Kolumbianerin kombinierte zu einem Lederkorsett-Body eine in Falten gelegte Leder-Shorts mit hoher Taille und breitem Gürtel - alles komplett in Schwarz.

Besonderer Hingucker sind vor allem die ledernen Overknee-Stiefel des italienischen Designers Giuseppe Zanotti. Wie wohl sich die zweifache Mama in ihrem Outfit fühlt, beweist sie auch auf Instagram. Auf mehreren Fotos posiert sie selbstbewusst in ihrem Look.

Shakira: "Ich kann Prioritäten setzen"

Dieses Selbstbewusstsein hatte die Sängerin jedoch nicht immer. "Ich habe früher gelitten, wenn mir ein Haar abstand oder mein Eyeliner verschmiert war", verriet sie in einem Interview bei ihrem Aufritt in Florida. Heutzutage seien ihr diese Dinge zwar nicht weniger wichtig, sie habe aber heute eine bessere Perspektive. "Ich kann Prioritäten setzen und entscheiden, was mir wirklich wichtig ist und was nicht". Es helfe sehr, ein Team um sich zu haben, "das einen versteht und auf das man sich verlassen kann", so die Sängerin weiter.