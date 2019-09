Look des Tages

Ein echter Filmstar-Look: Sienna Miller (37, "Factory Girl") besuchte am Sonntag die Premiere des Netflix-Films "The Laundromat" ("Die Geldwäscherei") in Venedig und überzeugte dabei in einem edlen Kaftan aus dem Hause Gucci. Die rosafarbene Robe der Schauspielerin war im unteren Bereich mit einem floralen Muster aus glänzenden Pailletten bestickt, was dem Look noch mehr Glamour verlieh.

Ihre blonden Haare hatte Miller zu einem eleganten Dutt zusammengesteckt, der ihr fast ungeschminktes Gesicht zur Geltung brachte. Lediglich etwas Mascara und ein Hauch roter Lippenstift betonten Augen und Lippen der 37-Jährigen.