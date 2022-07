Auch die Stars lassen sich einen warmen Sommertag in Wimbledon nicht entgehen. Sienna Miller begeisterte am Sonntag in einem Elfen-Look.

Einmal mehr findet in London das legendäre Tennis-Turnier Wimbledon statt. Das Sport-Spektakel lassen sich bekanntlich auch zahlreiche Stars und Sternchen nicht entgehen. Am Sonntag stach vor allem die Schauspielerin Sienna Miller (40) mit einem märchenhaften Elfen-Look aus der Masse heraus. Sie wählte für ihren Besuch ein midi-langes Spitzenkleid ganz in Weiß und mit Off-Shoulder-Schnitt.

Ein schwarzer Gürtel setzte ihre schmale Taille in Szene. Dazu wählte Miller offene Sandalen mit Schlangenmuster und hohem Absatz sowie eine lässige Sonnenbrille. Ihre blonden Haare stylte sie zu einer lockeren Hochsteckfrisur. Hingucker waren außerdem der knallrote Lippenstift sowie ein paar Creolen und ein Armreif in Silber.

Viele weitere Stars am Court

In den vergangenen Tagen wurden bereits zahlreiche Stars am Court in London gesichtet. So zeigten sich unter anderem auch Prinzessin Annes Tochter Zara Tindall (41) und ihr Ehemann Mike (43), das Spice Girl Mel C (48), die Schauspielerin Talulah Riley (36) sowie die Sängerin Ciara (36) und ihr Ehemann Russell Wilson (33).