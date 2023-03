Signalroter Hochglanz auf den Lippen: Der Frühling lässt sich dieses Jahr am besten mit glossy Lack-Lippen begrüßen.

Ultimativer, langanhaltender Glanz ist angesagt: Lack-Lippen in Signalrot sind dank Chanel der schönste Beauty-Trend in diesem Frühjahr. Modemacherin Virginie Viard (61) ließ ihre Models bei der Fashion-Show der Haute-Couture-Kollektion für Frühjahr und Sommer 2023 mit leuchtend roten Lippen über den Laufsteg flanieren. Ein Look, der sich jetzt, wo der Frühling tatsächlich im Anmarsch ist, in die tägliche Make-up-Routine eingliedert. Signalrote Lack-Lippen à la Chanel sind sowohl tagsüber als auch abends ein wahrer Eyecatcher.

Signalroter Lippenstift steht für sich

Das Tolle an den signalroten Lack-Lippen: Sie brauchen gar nicht viel Drumherum, um ihre Wirkung zu entfalten. Am besten kommen sie in Kombination mit dezentem Make-up zur Geltung: leicht getuschte Wimpern und mit etwas Rouge minimal gerötete Wangen.

Lack-Lippen: Perfekt für Tag und Abend

Der Beauty-Trend sorgt für einen echten Hingucker-Moment. Und das ohne großen Aufwand. Damit die Lack-Lippen gelingen, braucht es nur drei Komponenten: Als Basis für die rot leuchtenden Lippen dient ein Lipliner. Dieser sorgt für klare Konturen und dafür, dass nichts von dem für diesen Look notwendigen Lipgloss über den Rand hinaus fließt.

Im zweiten Schritt wird großzügig roter Lippenstift aufgetragen. Hier kann man auch problemlos mit verschiedenen Rot-Tönen experimentieren. Wer sich am aktuellen Farbtrend für 2023 orientieren möchte, greift zu wildem Pink, edlem Kirschrot oder zurückhaltendem Rosé aus der Viva-Magenta-Farbpalette.

Matter Lippenstift und glänzendes Lipgloss

Am besten eigenen sich für den Beauty-Trend Lippenstifte mit mattem Finish. Auf der matten Lippenoberfläche entfaltet das Lipgloss seine Wirkung und sorgt für eine besonders aufsehenerregende Lack-Optik.