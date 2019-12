Zum Jahresende hört man stets: "Was machst du an Silvester?" gefolgt von der Frage, die viele Frauen fürchten: "Was ziehst du an?" Und schon dreht sich das mentale Kleiderkarussell: Schwarz oder Rot? Casual oder elegant? Hier ein paar Tipps für ein tolles Silvester-Outfit.

Mit der Trendfarbe 2020 ins neue Jahr

Silvester muss nicht immer Glitzer und Glamour sein - außer es geht auf eine Gala. Steht beispielsweise eine gemütliche Feier bei Freunden auf dem Plan, gibt es eine einfache Kombi, die verhindert, dass Frau over- oder underdressed ist: ein elegantes Kleid in Kombination mit Turnschuhen oder Bikerboots. Damit verbindet Frau sowohl elegante als auch lässige Elemente und das Outfit hat noch einen weiteren Vorteil: Ohne Highheels schmerzen die Füße nach der durchfeierten Nacht auch nicht.

Farbtechnisch ist eigentlich alles erlaubt, was gefällt. Für alle Fashionistas ist die Trendfarbe 2020 allerdings ein Muss: Classic Blue. Das Farbinstitut Pantone wählt jedes Jahr im Dezember die Farbe für das nächste Jahr: "Ein zeitloses und beständiges Blau, elegant in seiner Schlichtheit", erklärt Pantone die Wahl in einem Instagram-Post. "Die beruhigenden Eigenschaften von Classic Blue lassen den Himmel in der Abenddämmerung erahnen und versprechen Schutz."

Smokey Eyes und Statement-Lippen

In Sachen Make-up darf es ruhig ein wenig mehr sein. Der Klassiker für die Silvesternacht sind Smokey Eyes. Damit diese ewig halten, sollte zuerst ein Primer auf die Lider aufgetragen werden, bevor im nächsten Schritt der Lidschatten folgt. Besonders verführerisch wird der Look mit schimmerndem oder metallischem Eyeshadow in Silber - aber auch dunkle Aubergine- und Brauntöne sind jetzt sehr angesagt.

Statt der Augen können auch die Lippen der Mittelpunkt des Silvester-Make-ups sein. Neben klassischem Rot sind dunkle Beerentöne äußerst elegant und verführerisch, doch wie hält die Farbe den ganzen Abend? Am besten verwöhnt man seine Lippen zuerst mit einem Peeling und trägt dann einen pflegenden Lipbalm auf, damit die Lippen samtweich sind. Dann die Farbe mit einem Pinsel präzise auftragen und ein Kosmetiktuch zwischen die Lippen pressen, um überschüssige Farbe abzunehmen. Anschließend eine zweite Schicht Farbe auftragen. Hält garantiert!