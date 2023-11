Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Mit Silvester steht eine der größten Party-Nächte des Jahres bevor. Egal ob Sie ein schickes Event planen, eine gemütliche Hausparty oder ein festliches Dinner: Der stern zeigt, wie Sie stilvoll ins neue Jahr kommen.

Am 31. Dezember wird auf das vergangene Jahr angestoßen und das neue zelebriert: das alljährliche, kollektive Schulterklopfen für alle, die es wieder mal 365 Tage hintereinander geschafft haben, den alltäglichen Wahnsinn zu überstehen. Einmal im Jahr funkelt, glänzt und kracht es dann gewaltig. Und bevor Sie sich auf Ihre guten Vorsätze stürzen, schmeißen Sie sich doch mal wieder so richtig in Schale und lassen es ordentlich krachen. Zu welchem Event passt nun wohl Glitzer und Glamour besser als zu Silvester? Der stern zeigt funkelnde Cocktailkleider in Gold, Silber oder mit Pailletten, Hosenanzüge, Accessoires und festliche Outfits in besonders bequemen Ausführungen.

Silvester Outfit: Klassisch und zeitlos

Für diejenigen, die einen zeitlosen Stil bevorzugen, ist ein schickes schwarzes Kleid immer eine sichere Wahl. Accessoires wie eine Halskette oder auffällige Armreifen verleihen dem klassischen Look das gewisse Etwas. Ein roter Lippenstift setzt den finalen Akzent und sorgt für Eleganz. Achten Sie jedoch bei der Wahl von Accessoires wie Schmuck, Taschen und Gürtel auf eines: Weniger ist mehr. Kombinieren Sie nicht alles mögliche miteinander. Achten Sie zudem auf die Art von Silvesterparty. Formelle Gala oder Dinnerparty: Hier ist ein eleganterer Look angebracht, möglicherweise sogar mit Abendgarderobe. Privates Zuhause oder entspannte Feier: Hier können Sie etwas legerer sein, ohne auf Eleganz zu verzichten.

Glänzende Hosenanzüge: Cool & bossy

In den letzten Jahren hat sich der Hosenanzug zu einem Trend entwickelt, der Eleganz und Komfort vereint. Wählen Sie einen glänzenden Hosenanzug in einer festlichen Farbe wie Burgunderrot oder Tannengrün. Aber auch Gold, Silber oder ein anderer festlicher Ton passen gut. Kombinieren Sie ihn mit einer schicken Bluse und hohen Absätzen – aber auch schicke, frisch geputzte Sneaker sind erlaubt. Manche Menschen fühlen sich in Hosenanzügen wohler und selbstbewusster, während andere lieber auf Kleider oder Röcke setzen. Achten Sie bei Ihrer Entscheidung darauf, womit Sie sich beim Tragen besser fühlen.

Festliche Accessoires für das Silvester Outfit

Selbst wenn Sie sich für ein schlichtes Outfit entscheiden, können Sie durch auffällige Accessoires glänzen. Ein funkelnder Statement-Gürtel, eine mit Strass besetzte Clutch oder auffälliger Schmuck können Ihrem Look das gewisse Etwas verleihen und Sie im Handumdrehen zum Hingucker machen.

Bequeme Eleganz für zuhause

Für diejenigen, die Silvester im Kreise der Familie oder mit Freunden zuhause verbringen, ist bequeme Eleganz gefragt. Ein Jumpsuit aus gemütlichen Stoffen ist die perfekte Wahl. Kombinieren Sie ihn mit gemütlichen Hausschuhen oder trendigen Sneakers für einen lässigen Look. Selbst lockere Outfits können mit einigen raffinierten Details eine elegante Note erhalten. Ein schicker Blazer, eine strukturierte Jacke oder ein eleganter Cardigan können Ihr lockeres Outfit aufwerten. Eine schicke Frisur, wie ein lockerer Dutt oder geflochtene Details, werten den Gesamteindruck auf.

Egal für welchen Look Sie sich entscheiden, Silvester ist die ideale Gelegenheit, um sich in Sachen Mode mal wieder so richtig auszutoben und von Ihrer besten Seite zu zeigen. Wählen Sie etwas, das zu Ihrer Persönlichkeit passt und in dem Sie sich wohl fühlen. Denn verkleiden sollte sich niemand. Schließlich feiern Sie Silvester, nicht Karneval. Feiern Sie den Jahreswechsel in Stil und starten Sie mit Glanz und Glitzer in ein aufregendes neues Jahr.

