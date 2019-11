Look des Tages

Rot steht ihr gut: Die österreichische Moderatorin Silvia Schneider (37) erschien zur "Woman of the Year"-Gala in Wien in einem atemberaubenden Samtkleid und sorgte damit für vorweihnachtliche Stimmung. Das knielange One-Shoulder-Dress mit halblangen Ärmeln, setzte ihre Kurven perfekt in Szene. Zum sexy Kleid kombinierte sie nudefarbene Peeptoes.

Die Fingernägel hatte die ehemalige Freundin von Musiker Andreas Gabalier (35) passend in einem knalligen Rot lackiert. Bis auf einen Ring verzichtete die Moderatorin komplett auf Schmuck. Neben dem roten Lippenstift hatte sie ihre Augen mit schwarzem Eyeliner und langen dunklen Wimpern betont. Die blonden Haare waren zu eleganten Beach Waves frisiert.