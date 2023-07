Natürlicher Glow: Der Beauty-Trend Skin Tint löst schweres, stark abdeckendes Make-up ab und sorgt für mehr Leichtigkeit auf der Haut.

Die Zeiten von dicken Make-up-Schichten mit hoher Deckkraft sind wohl definitiv vorbei: Der neue Beauty-Trend rund um Skin Tints sorgt dafür, dass wir unsere natürliche Schönheit wieder mehr zu schätzen wissen und der natürliche Hautton wieder mehr in den Fokus rückt. An sonnigen Tagen, an denen ein normales, gut abdeckendes Make-up schnell zur Last werden kann und für Hautunreinheiten sorgt, macht die Verwendung von leichten Produkten den Unterschied. Was steckt hinter dem Trend rund um die Skin-Tint-Produkte?

Was sind Skin Tints?

Bei sogenannten Skin Tints handelt es sich um Make-up-Produkte, die darauf abzielen, einen natürlichen und leichten Hautton zu erzeugen. Sie unterscheiden sich durch eine sehr leichte Abdeckung und ein dünnes natürliches Finish von schweren Make-up-Grundierungen und BB-Cremes. Skin-Tint-Produkte gleichen den Teint aus, minimieren feine Unregelmäßigkeiten und Rötungen und bewahren dabei dennoch den natürlichen Look des individuellen Hauttons.

Skin Tints sind oft Produkte, die die Eigenschaften einer getönten Feuchtigkeitscreme mit einer Grundierung vereinen. Sie enthalten in der Regel weniger Pigmente als typisches Make-up und bieten eine leichte bis mittlere Deckkraft. Oft sind Skin Tints mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen angereichert, um die Haut zusätzlich zu pflegen und die natürliche Hautbarriere zu stärken.

Skin Tints sind perfekt für den Sommer

Gerade im Sommer sind Skin Tints die perfekte Alternative zu herkömmlichen Make-up-Produkten, da sie die Haut besser atmen lassen. Schwere Make-up-Produkte mit hoher Deckkraft enthalten oft eine große Menge an Inhaltsstoffen wie Pigmente, Öl oder Wachs. Das kann dazu führen, dass sich bei der Anwendung eine künstliche Barriere auf der Haut bildet und die Poren verstopfen.

Skin Tints können im Gegensatz dazu beitragen, dass die natürlichen Funktionen der Haut weniger beeinträchtigt werden und ein angenehmeres Hautgefühl erzeugt wird - ganz nach dem Motto "Mehr Haut, weniger Make-up". Skin Tints sind leichter und haben eine dünnere Konsistenz als Make-up mit hoher Deckkraft. Die leichten Foundations können leichter auf der Haut verteilt werden und passen sich dem individuellen Teint problemlos an.