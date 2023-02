Sie liegen eng an den Beinen an und sind doch flexibel: Skinny Jeans

von Anna Scheibe Wie heißt es doch so schön: Totgesagte leben länger – das gilt auch für die Skinny Jeans. Obwohl ihr das endgültige Mode-Aus schon mehrfach prophezeit wurde, ist die hautenge Hose nicht aus den Regalen zu kriegen. Die Wintertrends 2023.

Entweder man liebt sie oder man hasst sie: Skinny Jeans sind eng anliegende Hosen mit einem geringen Stretch-Anteil (meist Elasthan), wodurch der Stoff eine gewisse Flexibilität mit sich bringt. Und diese ist auch notwendig, um die meist sehr körperbetonten Modelle anzuziehen. Aber abgesehen davon, dass Skinny Jeans die weibliche Silhouette zum Vorschein bringen, stellt sich die Frage: Welche Farben und Styles sind diesen Winter angesagt? Wir verraten es Ihnen.

Das sind die Skinny Jeans Trend 2023 im Winter

1. Dunkle Farben

Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, spiegelt sich die dunkle Jahreszeit auch in der Modewelt wider: In diesem Winter liegen deshalb kräftige Blautöne groß im Trend. Sie verleihen jeder Skinny Jeans einen modernen Touch und lassen sich ideal mit Strick-Oberteilen (Pullover, Mäntel und Jacken) in hellen Cremefarben wie Sand oder Beige kombinieren.

2. Vintage-Waschungen

Auch sehr lässig und doch schick diesen Winter kommen Skinny Jeans mit Vintage-Waschungen daher. Ob Blau oder Grau spielt keine Rolle. Hauptsache die Hose ist zu großen Teilen ausgeblichen, abgebürstet, abgescheuert, gesprenkelt oder besitzt den typischen Used-Look. Erlaubt ist alles, was gefällt und den Skinny Jeans einen lässigen Touch verleihen.

3. Oversize Style

Enganliegende Skinny Jeans lassen sich perfekt in Szene setzen, indem sie mit weit ausgeschnittenen Kleidungsstücken kombiniert werden – wie zum Beispiel einem übergroßen T-Shirt, einer weiten Bluse oder einem lockeren Strickpullover im Oversized Style. Noch besser wirkt dieser Winterlook mit dezenten Farben wie Grau, Beige oder Braun.

4. Perfekte Schuhkombi

Skinny Jeans lassen sich nicht nur durch das richtige Kleidungsstück betonen, sondern auch mit den richtigen Schuhen. Besonders gut zu den figurbetonten Hosen passen zum einen gefütterte Sneaker oder Chunky Loafer, auf der andere Seite harmoniert die Hose an kalten Tagen aber auch gut zu klassischen Winter-Boots in dunklen Tönen.

5. Schwarz ist Trumpf

Schwarz ist keine Farbe? Von wegen! In diesem Winter kann es gar nicht dunkel genug sein: Statt verschiedene Looks und Farben miteinander zu verknüpfen, lässt sich ein minimalistisches Styling besonders gut erzielen, indem Sie eine schwarze Skinny Jeans mit schwarzen Schuhen, einem schwarzen Oberteil und / oder einer schwarzen Jacke kombinieren.

