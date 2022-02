Bequem und schick zugleich? Mit der Slouchy-Hose kein Problem. So lässt sich das It-Piece im Alltag kombinieren.

Im Alltag mögen es die einen bequem und praktisch, andere hingegen schick und elegant. Kein Wunder, dass Slouchy-Hosen derzeit hoch im Kurs stehen, denn das It-Piece vereint alle vier Eigenschaften. Der Vorteil: Sie lassen sich vielseitig stylen und machen sich deshalb sowohl zum legeren Treffen mit Freunden als auch zu wichtigen Meetings im Büro.

So geht der farbenfrohe Look

Besonders beliebt sind Slouchy-Pants derzeit als Ton-in-Ton-Look. Bedeutet: Hose, Oberteil und Jacket haben dieselbe Farbe. Vor macht es etwa Heidi Klum (48), die sich auf Instagram in einem farbenfrohen Ensemble ganz in Pink zeigt. Als Oberteil trägt sie einen Crop-Rollkragenpullover, wodurch ein Teil ihres flachen Bauches hervorblitzt. Nägel, Schuhe und Sonnenbrille wählt sie in Rot.

Slouchy-Hosen in wintertauglich

Eine wintertauglichere Variante präsentiert etwa "taff"-Moderatorin Rebecca Mir (30) in den sozialen Medien. Sie setzt auf eine beige Slouchy-Hose und kombiniert diese mit einem violetten Rollkragenpullover und einem zur Hose passenden Blazer. Eine ebenfalls beige Umhängetasche mit goldenen Details und Boots in Schlangenoptik machen den stylischen Look komplett.

Der sportliche Look

Dass Slouchy-Pants auch sportlich daherkommen können, beweist Model Stefanie Giesinger (25). Sie zeigt ihren Followern eine Kombination aus weiter Hose, Crop-Tanktop und Oversize-Karohemd. Dazu wählt sie ein paar weiße offene Pantoffeln. Mit weißen Sneakern und langem Top funktioniert der Look auch in der kalten Jahreszeit.