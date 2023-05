von Mareike Fangmann Bunt oder einfarbig, auffällig oder clean: Welche Sneaker-Trends sind 2023 angesagt? Wir stellen die angesagtesten Modelle vor – und haben Styling-Tipps parat.

Sie sind gemütlich, vielseitig tragbar und kommen nie aus der Mode: Sneaker gehören einfach in jeden Schuhschrank. Aber welche Modelle sind derzeit besonders angesagt? Wir stellen die Sneaker-Trends 2023 vor – und haben auch direkt Styling-Tipps parat.

Trend eins: weiße Sneaker

Während in den vergangenen Jahren auch mal schwarze oder rote Sneaker im Trend lagen, liegt man 2023 mit weißen Sneakern richtig. Wer noch Klassiker im Schrank hat, kann diese also besten Gewissens ausführen und liegt damit voll im Trend. Vor allem aber Chunky- oder Ugly-Modelle sowie High-Top-Sneaker in weiß sind sowohl bei Frauen als auch Männern angesagt. Welche weiße Sneaker 2023 im Trend liegen, können Sie hier nachlesen.

Affiliate Link -12% adidas Originals »NY 90« Sneaker Jetzt shoppen 69,99 € 79,99 €

Styling-Tipp: Mit weißen Sneakern kann man eigentlich bei keinem Look etwas falsch machen: Sie passen zur Jeans-Pulli-Kombi ebenso gut wie als Stilbruch-Element zum Anzug oder Kleid. Vor allem in der Chunky- oder Ugly-Variante, also ein wenig klobig, sind sie Hingucker in jedem Look.

Trend zwei: Chunky und Ugly Sneaker

Nach wie vor sind also auch die klobigen und besonders auffälligen Sneaker-Modelle angesagt. Ugly oder Chunky Sneaker kommen 2023 aber in einer etwas abgeschwächten Variante daher und nicht mehr nach dem Motto: je mehr, desto besser. Wenn also die Form schon auffällig ist, darf die Farbe ruhig etwas zurückhaltender sein. Andersrum: Sind die Sneaker farblich schon ein Hingucker, sollte die Form nicht noch zusätzlich extrem sein. Angesagt sind gerade vor allem Modelle mit einer schmaleren Silhouette und coolen Farb-Kombinationen.

Styling-Tipp: Chunky oder Ugly Sneaker in abgeschwächter Form lassen sich vielfältig kombinieren. Sie passen immer toll zu Jeans und sorgen bei einem legeren Outfit für den nötigen Hingucker-Effekt, ebenso bei einer Blazer- oder Anzug-Kombination. Wer mutig ist, kann die klobigen Treter aber auch zu Rock oder Kleid stylen. Man sollte nur zusehen, dass sich die Farben des Sneakers auch im Oberteil oder Kleid wiederfinden, um einen insgesamt harmonischen Look mit wenig extremen Störfaktoren, aber dennoch Spannung zu schaffen.

Trend drei: High-Top-Sneaker

Während in den vergangenen Jahren meist Low-Top-Sneaker, also etwas tiefer geschnittene Schuhe, angesagt waren, besagen die Sneaker-Trends 2023, dass es gerne hoch hinaus gehen darf. Angelehnt an klassische Basketballschuhe dürfen die Trend-Sneaker auch mit Prints oder in der Serien- oder Band-Variante daherkommen. Coole High-Top-Modelle gibt es derzeit etwa von Vans in der Foo-Fighters-Variante, von Adidas ("Forum 84"), Nike ("Dunk") oder auch Converse. Aber auch Klassiker wie Vans dürfen es sein.

Affiliate Link -27% Vans »SK8-Hi« Sneaker Unisex Jetzt shoppen 64,99 € 90,00 €

Styling-Tipp: Da High-Top-Sneaker nicht so filigran wirken wie Low-Top-Modelle und den Knöchel verdecken, eignen sie sich weniger gut zum Kleid oder Rock, sondern passen am besten zur Hose. Sie sorgen aber auch bei Anzug-, Blazer- oder Sakko-Kombinationen für einen coolen Touch.

Trend vier: Retro-Sneaker

Die High-Top-Sneaker deuten es schon an: 2023 stehen die Sneaker-Trends ein wenig im Zeichen der Vergangenheit. Retro-Sneaker sind wieder angesagt. Unsere Treter dürfen also gern Trends der vergangenen Jahre aufgreifen und wir können coole Modelle wieder aus dem Schuhschrank holen: zum Beispiel klassische Vans mit Karo-Muster, Nike Air Max oder andere Sneaker-Schätzchen, gerne auch mit Serien-Prints.

Affiliate Link -22% Vans »Old Skool Platform Checkerboard« Plateausneaker Jetzt shoppen 69,99 € 90,00 €

Trend fünf: Laufschuhe

Die Sneaker-Trends 2023 sind aber auch praktisch: Angesagt sind nämlich Laufschuhe, die man nicht nur als modisches Highlight kombinieren kann, sondern die eben auch noch eine Funktion haben. Da lohnt sich der Kauf doch gleich doppelt.

Affiliate Link -25% Nike »FLEX RUN 2021« Laufschuh Jetzt shoppen 59,99 € 79,99 €

Styling-Tipp: Laufschuhe können ähnlich wie Ugly oder Chunky Sneaker kombiniert werden und sorgen natürlich für einen sportlichen Touch in einem Outfit. Je nach Geschmack passen sie also zum Streetstyle-Look, aber ebenso gut auch zu einem weiblichen oder Business-Look.

Tipp: Mit diesen Gutscheinen für Mode und Kleidung können Sie übrigens bei vielen verschiedenen Shops beim Shoppen sparen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.