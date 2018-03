Für Schauspieler Jörn Schlönvoigt (31) und seine Hanna Weig (22) steht ein ganz besonderes Jahr bevor. Die Eltern einer kleinen Tochter werden sich im Sommer endlich das Jawort geben. Für die H&M Bridal Collection konnte das Paar schon jetzt ein bisschen für den großen Tag üben.

Ab dem 29. März bringt das schwedische Modehaus die neue Hochzeitskollektion unter dem Motto "Put a Ring on it!" bestehend aus verschiedenen Hochzeitskleidern in limitierter Auflage und dazu passenden Anzügen auf den Markt, die online und in ausgewählten Geschäften erhältlich sein wird. Der Schauspieler und seine Hanna präsentieren gemeinsam mit Ex-"GNTM"-Model Anh Phoenix und ihrem Freund Patrick Maschke die Styles für den ganz besonderen Anlass. Ein Shooting, das den Promi-Couples sichtlich Spaß gemacht hat. "Für uns ist H&M auf jeder Shopping-Tour ein absolutes Muss. Es ist toll, nun offiziell ein Teil davon zu sein", schwärmt Schlönvoigt. Doch wie geht es eigentlich mit seinen eigenen Hochzeitsvorbereitungen voran?

Sie vertrauen einer Weddingplanerin

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und sind so gut wie abgeschlossen. Wir hatten das Glück, sehr schnell eine geeignete Location zu finden. Trotz allem unterschätzt Man(n) leicht, wie viele Dinge organisiert werden müssen", fasst der beliebte TV-Star zusammen. Bei den Planungen vertraut das Paar auf professionelle Hilfe. "Wir haben anfänglich versucht, alles alleine zu organisieren, aber auf Grund unseres straffen Zeitplans schnell gemerkt, dass professionelle Hilfe nötig ist. Seitdem verlassen wir uns auf die wunderbare Weddingplanerin Isabel Merfort".

Schließlich verlangt auch ihre kleine Tochter Delia, die im Dezember zur Welt kam, die ganze Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Auch wenn die Kleine aktuell noch sehr genügsam zu sein scheint. Die schlaflosen Nächte könne das Paar an einer Hand abzählen. "Meistens schläft Delia vier bis sechs Stunden am Stück, trinkt kurz und schläft direkt wieder ein. Wir haben natürlich nichts dagegen, wenn es so bleibt, aber fänden es auch nicht schlimm, wenn sie uns auf Trab hält, das gehört dazu", erklärt der Schauspieler mit einem Augenzwinkern.

"Eine absolute Bereicherung"

Dank ihrer gemeinsamen Tochter sei das Leben so viel schöner und intensiver geworden. "Delia ist eine absolute Bereicherung für uns", schwärmt der stolze Vater. "Wir fühlen uns als Familie angekommen und genießen die gemeinsame Zeit in vollen Zügen."