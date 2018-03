Knallig rote Lippen, viel Make-up, wasserstoffblondes Haar: So kennt man Sängerin Christina Aguilera (37, "Back to Basics"). Ein neues Magazin-Cover zeigt die 37-Jährige nun aber völlig verändert. Das "Paper Magazine" druckte ein Foto auf das akutelle Titelblatt, auf dem Aguilera als natürliche Schönheit zu sehen ist. Anstatt wie sonst stark geschminkt zu sein, sind auf dem Cover ihre Sommersproßen gut erkennbar, ihre blauen Augen strahlen - ohne von viel Mascara betont zu werden - in die Kamera, die blonden Haare fallen Aguilera locker ins Gesicht.

hi mom @papermagazine #Transformation #xtinaPAPER A post shared by Christina Aguilera (@xtina) on Mar 26, 2018 at 10:59am PDT





Im dazugehörigen Interview mit dem Magazin erklärte sie: "Ich meine, ich bin ein Mädchen, das perfektes Make-up mag. Versteht das nicht falsch. Ich war schon immer jemand, der gerne experimentiert, theatralisch liebt, es liebt Geschichten zu scheiben und in Videos oder auf der Bühne verschiedene Charaktere zu spielen. Ich bin von Natur aus Performerin. Aber ich bin gerade in der glücklichen Situation - auch musikalisch -, in der es ein befreiendes Gefühl ist, alles wieder los zu werden und sich selbst und seine rohe Schönheit wieder schätzen zu lernen."