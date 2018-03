Serienstar Sofia Vergara (45, "Modern Family") ist im Frühlingsfieber: Bei der Premiere von Steven Spielbergs neuem Film "Ready Player One" begeisterte die Schauspielerin in einem farbenfrohen Blumenkleid. Das schulterfreie Midi-Kleid setzte ihre Rundungen perfekt in Szene und unterstrich den braunen Teint der gebürtigen Kolumbianerin.

Dazu kombinierte Vergara nude-farbene Plateau-Sandalen und eine Clutch in derselben Farbe. Blaue Ohrstecker, die perfekt auf ihr Kleid abgestimmt waren, lenkten den Blick auf ihre braune Mähne. Die Schauspielerin trug ihre langen Haare offen in leichten Wellen. Ihr schönstes Accessoire an diesem Abend war jedoch ihre Begleitung. Auch nach zwei Jahren Ehe turtelte sie mit ihrem Mann Joe Manganiello (41, "True Blood") verliebt wie am ersten Tag auf dem roten Teppich.