Unsere Sommeroutfits werten wir diese Saison mit extravaganten Accessoires auf. Das sind die beliebtesten Trends.

Bunt, verspielt, extravagant: So lässt sich in etwa der Sommer 2023 beschreiben, wenn es um modische Accessoires geht. In Sachen Farbe sind diese Saison keinerlei Grenzen gesetzt. Das sind die beliebtesten Trends.

Base-Caps

Praktisch, sportlich und unisex: Base-Caps gelten diesen Sommer als regelrechtes Must-have. Sie kommen in den verschiedensten Formen und Farben daher und sehen nicht nur lässig stylisch aus, sondern schützen unser Haupt zudem vor extremer Sonne. Bei Model Kendall Jenner (27) kommt beim Sonnenbaden ein rostbraunes Modell zum Einsatz. Dazu trägt sie einen weißen Bikini mit floralem Muster.

Kopftücher

Die elegante Alternative zur Base-Cap ist diese Saison das Kopftuch. Hier braucht es ein wenig Geschick, um den Stoff richtig auf den Kopf zu legen und festzuknoten, aber Übung macht den Meister. Model Stefanie Giesinger (26) zeigt auf Instagram ein weiß-beige-kariertes Modell. Das Kopftuch wertet ihren eher schlichten Look aus langem Jeansrock, weißem Tanktop und schwarzer Sonnenbrille im Handumdrehen auf.

Auch gehäkelte Bucket-Hats sind derzeit äußerst begehrt. Den Trend geht Giesinger ebenfalls mit. Ihr hellblau gestreifter Hut harmoniert zur Baggy-Jeans, braunem Tupetop und weißer Jacke.

Statement-Sonnenbrillen

In Sachen Sonnenbrillen werden nun Statements gesetzt, bedeutet: keine Form und Farbe ist zu extravagant. XXL-Modelle sind enorm beliebt, ebenso wie farbige Gläser. Fashion-Bloggerin Chiara Ferragni (36) präsentiert ihren Followern eine grüne Retro-Sonnenbrille mit goldenem Rand.

Farbiger Schmuck

Gold und Silber waren gestern. Jetzt ist farbiger Schmuck an der Reihe. Wer einen Blick in die Schmuck-Trends wirft, dem dürfte sogleich eine bunte Schillerlandschaft ins Auge stechen. Auch wenn die Stücke für den einen oder anderen zu schrill für den Alltag sein dürften. Für die Festivalsaison eignet sich der Trend allemal. Model Alessandra Ambrosio (42) zeigt auf Instagram ihre extravaganten Kreolen mit roten und pinken 3D-Rosen - die aktuell ebenfalls der Renner sind.