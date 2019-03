Fünf Jahre lang waren die beiden zusammen in der Erfolgsserie "The Walking Dead" zu sehen: Jetzt feierten Steven Yeun (35) und Sonequa Martin-Green (34) ein Wiedersehen beim PaleyFest in Los Angeles. Yeun spielte die Rolle des Glenn Rhee in "The Walking Dead" von 2010 bis 2016 und wurde dadurch weltweit bekannt. Martin-Green feierte als Sasha Williams ihren Durchbruch in der Zombie-Serie, für die sie von 2012 bis 2018 drehte.

Einige "The Walking Dead"-Fans mussten aber womöglich zweimal hinsehen, bis sie Martin-Green wiedererkannten. Die Schauspielerin, die nun unter anderem für "Star Trek: Discovery" vor der Kamera steht, präsentierte einen edlen Satin-Jumpsuit mit weiten Beinen in zwei verschiedenen Brauntönen. Das langärmlige Outfit im Streifen-Design unterstrich die schlanke Figur der 34-Jährigen. Ihre dunkle, lange Mähne hatte sie zu kleinen Rastazöpfen geflochten, die ihr bis über die Hüfte reichten.