Fitness-Bloggerin und Influencerin Sophia Thiel hat einen neuen Look. Sie nennt ihn "Soft pink hair". Doch eine Frage stellt sich.

Fitness-Bloggerin und Influencerin Sophia Thiel (27) hat sich von ihrer blonden Mähne verabschiedet. Wie sie in einem Instagram-Clip zeigt, ist ihr Haar jetzt "Soft pink". Weiter schreibt sie dazu: "Leider wäscht sich diese Farbe wieder raus... sollte ich mir die Haare mal permanent in einem stärkeren Rosa färben?", will sie von ihren 1,3 Millionen Followerinnen und Followern wissen. Feststeht bisher nur: Ihr gefällt der neue Look oder, um es mit ihren Worten zu sagen:"I like!"

Begeisterung in den Kommentaren

Viel Positives ist in der Kommentarspalte zu lesen. "Steht dir so gut", schreibt Model und Ex-"GNTM"-Teilnehmerin Romina Palm (23). "Liebs", ist von der ehemaligen Bahnradsportlerin und zweifachen Olympiasiegerin Kristina Vogel (32) zu lesen.

Weitere User schreiben: "Du siehst großartig aus, Sophia, ich finde den Look bei dir ikonisch, steht dir sooo soo gut zu deinem Hautton. Ich bin Team Rose-Gold" und "Finde genau die Farbe steht dir. Ganz rosa ist zu viel. Ein Zwischending ist mega" oder "Die Farbe der Haare und deiner Augen. Das ist ein Match!!!!"

In einer Story verspricht Sophia Thiel übrigens noch mehr: "Am Sonntag gibt es dann die komplette Verwandlung auf YouTube!"