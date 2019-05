Bald beginnt der Sommer - für viele höchste Zeit, endlich an der Bikinifigur zu arbeiten. Sophia Thomalla (29) ist dagegen das ganze Jahr über in Top-Form. Die 29-Jährige hat rein gar nicht an ihrem Körper auszusetzen, wie sie auf der Eröffnungsparty des neuesten IQOS Stores in Berlin verrät.

"Gute Gene"

"Ich habe ein paar gute Gene vererbt bekommen", führt die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (54) aus. "Was ich schnell zugenommen habe, nehme ich auch schnell wieder ab. Aber mal sehen, wie lange das noch so gut geht." Sport mache sie drei- bis viermal die Woche, aber auch mal drei oder vier Monate gar nichts. "Boxen und Kickboxen sind meine Favoriten, aber ansonsten normale Fitness. Das geht immer und überall."

Ihre besten Workout-Tipps? "Schwer zu sagen. Ich lese jeden Tag irgendwelche Workout-Tipps, die komplett das Gegenteil sind von dem, was ich einen Tag zuvor gelesen habe. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, was man glauben soll. Bei jedem funktioniert wahrscheinlich auch etwas anderes gut. Das Richtige zu finden, ist glaube ich das Geheimnis... Bei mir ist es Intervalllaufen."

Neben dem Sport nimmt sich die Moderatorin auch bewusst Zeit für die kleinen Genussmomente. "Ich bin ein Genießer, wenn ich dann kann darf es gerne ein gutes Glas Wein und auch gutes Essen sein."

Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Und wie sieht es in der Liebe aus? Über die Hochzeitsspekulationen mit Freund Loris Karius (25) schweigt Thomalla. Die 29-Jährige ließ mit einem Instagram-Post vor wenigen Tagen die Gerüchteküche brodeln. Ein Schnappschuss zeigt sie Arm in Arm mit ihrem Liebsten am Strand. Ein schlichtes "Yes!" steht lediglich darunter. Hat der Fußballer ihr etwa einen Antrag gemacht?