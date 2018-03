High-Fashion vom Discounter: Der Düsseldorfer Designer Steffen Schraut (*1969) hat für Aldi Süd eine eigene Modekollektion entworfen. Neben Damenmode verkauft der Discounter nun erstmals auch Herren- und Sportswear im Rahmen einer limitierten Designerkollektion. Verkaufsstart ist der 9. April.

Die Kollektion zeichnet sich durch lässige Eleganz, klare Schnitte und angenehme Materialien aus. "Mir war es schon immer wichtig, Lieblingsstücke zu kreieren: stylische und zugleich zeitlose Mode mit hoher Qualität, an der man lange Freude hat und die nicht nur eine Saison getragen wird. Das ist uns mit der Kollektion für Aldi Süd absolut gelungen", so Steffen Schraut.

Designer-Mode für alle

Der Designer, der 2002 seine erste Modelinie auf den Markt brachte, avancierte mit seinen Entwürfen vom Geheimtipp zur internationalen Marke und kleidet heute zahlreiche Promis ein. "Mit der Kollektion bieten wir hochwertige Designermode für alle und zeigen einmal mehr, dass elegante und moderne Designerkleidung zu einem fairen Preis angeboten werden kann - eben der kleine Luxus vom Discounter", so Kim Aline Suckow, stellvertretende Geschäftsführerin bei Aldi Süd.

Aus diesen Teilen besteht Schrauts Kollektion

Das sind die Highlights der Modelinie: "Die Teile sind überall tragbar und ideal miteinander kombinierbar. Für Damen gibt es zum Beispiel einen ganz tollen Easy-Mantel aus Jersey. Der passt zu allem, kann als Blazer-Ersatz im Büro oder im Frühling draußen als Jacke getragen werden. Und auch nach dem Sport kann jede Frau ganz einfach den 'coolen' Mantel über die Leggings werfen und hat ein perfektes Alltagsoutfit", so der Designer. Darüber hinaus bietet die Damenkollektion Shirts und Blusen, aber auch Jeans und Kleider.

Für die Herren gibt es Jersey-Hemden mit gewebtem Kragen und Knopfleiste. Auch diese sind multifunktional und passen sowohl tagsüber ins Büro als auch abends an die Bar. Bei der Sportmode gibt es für die Herren Sportshorts und -jacken, für die Damen aufwendig gearbeitete Fitnesshosen und -tops aus Funktionsmaterial.

Die Preise liegen zwischen 7,99 Euro und 29,99 Euro. Die Kollektion gibt es in allen Filialen von Aldi Süd in Deutschland, in der Schweiz sowie bei Hofer in Österreich und in Slowenien.