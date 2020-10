Wer mit seinen Stiefeln in diesem Herbst Eindruck schinden will, kann auf einen Trumpf vertrauen: den Strumpf.

Endlich wieder Herbst, endlich wieder Stiefelzeit: Für Fashionistas bedeutet die goldene Jahreszeit, dass sie sich modetechnisch nach Lust und Laune ausleben können - auch am Fuß. Stiefel gehören einfach dazu. In diesem Jahr besonders angesagt sind schlichte Reiterstiefel. Die absatzlosen Modelle mit hohem Schaft bekommen in dieser Saison von zahlreichen Designern raffinierte Details wie Schnallen verpasst, meist am Knöchel oder kurz unter dem Schaft. Es geht aber noch trendiger.

Wer 2020 mit seinem Stiefel-Auftritt ins Schwarze treffen möchte, setzt auf Strümpfe. Natürlich funktioniert der Look nur in Kombination mit Kleidern, Röcken und kurzen Hosen - richtig in Szene gesetzt, bewirkt er aber wahre Wunder. Ob Kniestrümpfe aus Wolle, Netz-Designs oder Strumpfhosen mit verdickten Passagen, sie alle überzeugen als modischer Begleiter für den Herbststiefel - und halten warm.