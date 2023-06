von Anna Scheibe In den warmen Sommermonaten sind Strandkleider beliebter denn je – und das nicht nur im Urlaub. Die fließenden Stoffe lassen die Haut atmen, bieten genügend Spielraum für die Kleidung (meist Bademode) darunter und schmeicheln obendrein der Figur. Wir stellen Ihnen die neuesten Trends 2023 vor.

Sonne, Strand und Meer sind für Fashionistas ein Must-have im Urlaub. Aber auch das richtige Outfit spielt für modebewusste Menschen eine wichtige Rolle, wenn sie verreisen. Aus diesem Grund dürfen luftige Strandkleider im Gepäck nicht fehlen, selbst wenn die Reise ohne Meer auskommen muss. Denn Fakt ist, dass die luftig-leichten Schnitte im Sommer für mehr Tragekomfort an heißen Tagen sorgen. Aber welche Styles liegen 2023 im Trend? Wir verraten es Ihnen.

Strandkleider: Diese Styles liegen 2023 im Trend

1. Auffällige Prints

Ob geometrische Formen oder abstrakte Muster: Strandkleider mit auffälligen Prints gehören auch in diesem Sommer zu den Must-haves. Besonders schön: Die fließenden Stoffe aus Viskose, Leinen oder Baumwolle schmeicheln jeder Figur, unabhängig davon, ob Sie sich für eine kleine Größe entscheiden oder ein Curvy-Modell. Wichtig ist in jedem Fall, dass Sie sich in dem Kleid wohlfühlen – und darunter noch immer genügend Platz ist für ein stylisches Strandoutfit wie zum Beispiel einen Bikini oder Badeanzug (oder wenigstens die Unterwäsche).

2. Oversized Looks

Noch mehr Spielraum bieten Strandkleider im Oversized-Look: Die Stoffe sind hier so weit geschnitten, dass sie gekonnt den Körper umfließen – ohne dabei (im wahrsten Sinne der Bedeutung) dick aufzutragen. Was die Farben und Muster angeht, finden Sie diesen Sommer wieder ein buntes Potpourri an aufregenden Styles: Von animalischen Prints über klassische Längsstreifen bis hin zu ausgefallenen Mustern und Batik-Looks gibt es in dieser Saison alles, was das Modeherz begehrt. Für den Strand wie auch den Alltag.

3. Kleider mit Spitze

Strandkleider werden nicht selten mit Spitzenapplikationen versehen, die den – meist eh schon transparenten Stoff – noch verspielter wirken lassen. Ob Sie hier weiße,knallige oder schwarze Kleider bevorzugen, bleibt Ihnen selbst überlassen. Besonders bliebt diesen Sommer sind vor allem sogenannte Cover Ups oder auch offene Strandkleider, die wie eine Art Jacke über der Bademode getragen und vorne verschlossen werden können. Wer sich lieber etwas mehr verdecken möchte, kann auch zu blickdichten Modellen greifen.

4. Dezente Farbtöne

Wenn Sie sich gerne schlicht kleiden, finden Sie auch unter den diesjährigen Strandkleider-Trends den passenden Style: Ob mit Trägern oder ohne, lang oder kurz geschnitten – 2023 sind einfarbige Looks genauso angesagt wie bunte. Sie können zwischen vielen verschiedenen Farbnuancen wählen, wie zum Beispiel Weiß oder Beige, wenn Sie ein dezentes Outfit bevorzugen. Darf es etwas auffälliger sein, sind auch Blau und Grün in diesem Jahr besonders beliebt. Und natürlich dürfen auch hier schwarze Strandkleider nicht fehlen.

5. Florale Muster

Blumen gehören zum Sommer wie Sand ans Meer. Aus diesem Grund spiegeln sich 2023 florale Muster auch in den Strandkleider-Trends wider: Entweder großflächig oder auch nur zu kleinen Teilen. Die Schnitte variieren dabei von kurz über lang, mit Stufen bis hin zu Spaghetti-Trägern. Die Blumendrucke verpassen dem Look eine verspielte Note und sorgen für das richtige Urlaubsfeeling. Besonders gut kombinieren lassen sich die Kleider im Übrigen diesen Sommer mit einem Strohhut oder auch einer Strohtasche.

