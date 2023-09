von Hannah Leonhard Strickhosen erinnern an gemütliche Homewear. Die vielseitigen Hosen eignen sich aber auch für den Alltag außerhalb der eigenen vier Wände. Welche Strickhosen 2023 im Trend liegen? Vier Modelle im Überblick.

Kennen Sie Strickhosen? Gemeint ist die stylische Version gemütlich anmutender Homewear. Während diese meist aus Ober- und Unterteil besteht, besticht die Strickhose, weil sie auch allein wirkt. Eine Strickhose muss sich außerdem nicht zu Hause verstecken, denn sie eignet sich sogar für den Gang ins Büro. Die vielseitige Hose verfügt über einen hohen Taillenbund und ein weites Bein. Das sichert nicht nur den hohen Tragekomfort, sondern macht auch eine schöne Figur. 2023 ist der Trend nicht wegzudenken: Während im Frühling und Sommer helle Töne und knallige Farben angesagt waren, können die Hosen im Herbst und Winter gedeckt in Naturtönen oder einem sanften Lavendel getragen werden. Diese vier Strickhosen liegen 2023 im Trend.

1. Trend: Strickhose in Naturtönen

Affiliate Link Strickhose aus Kaschmirmix Jetzt shoppen 249,00 €

Gedeckte Farben liegen im Herbst und Winter 2023 im Trend. Erdige Töne wie Beige und Braun sorgen für einen natürlichen Look und wirken angenehm lässig. Strickhosen in Naturtönen lassen sich gut zu hellen Farben kombinieren. Tragen Sie beispielsweise eine weiße Bluse mit auffälligem Kragen oder einen zarten Strickpullover dazu.

2. Trend: Strickhose mit Karomuster

Affiliate Link Strickhose Mit Karomuster Jetzt shoppen 89,00 €

Karomuster schmeicheln jeder Figur. Angesagt ist das Motiv schon länger, im Herbst und Winter 2023 dürfen auch die Strickhosen nicht darauf verzichten.

3. Trend: Strickhose mit Streifen

Affiliate Link -35% Alba Moda Schlupfhose Strickhose mit Biesen Jetzt shoppen 56,99 € 89,00 €

Im Herbst und Winter fehlt es an Farbe, haben sich die Blätter der Bäume doch längst verabschiedet. So bringt dieser Trend Farbe ins Spiel und zwar in Form einer Strickhose in Marineblau. Schönes Detail sind die Streifen auf beiden Beinen.

4. Trend: Business-Strickhose

Wer die Strickhose als Homewear abgestempelt hat, unterschätzt das vielseitige Kleidungsstück. In der richtigen Farbe und Form kann die Strickhose auch ein tauglicher Business-Look sein. Wählen Sie für formellere Anlässe Strickhosen in schwarz oder grau und kombinieren Sie dazu Bluse oder Blazer.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.