von Anna Stefanski Mit dem bevorstehenden Herbst halten auch neue Modetrends Einzug im Kleiderschrank. Ganz vorne mit dabei sind – wie fast jedes Jahr – die Strickpullover. Das It-Piece ist ein absoluter Dauerbrenner und zeigt sich in dieser Saison mit neuen Farben, Formen und Mustern. Wir stellen Ihnen die Styles 2022 vor.

Strick ist schick – so könnte das Motto der Herbstsaison 2022 lauten. Ob aus natürlichen Materialien wie Wolle und Baumwolle oder aus synthetischen Materialien wie Viskose oder Polyester: Wenn die Temperaturen sinken, gehören kuschelige Strickpullover zu den absoluten Must-haves. In diesem Jahr besonders angesagt sind alte, bekannte Styles (die ihr Comeback feiern), aber auch neue aufregende Schnitte. Wenn Sie Ihren Oberkörper im Herbst gerne in warme und moderne Kleidung hüllen, sind die folgenden Strickpullover-Trends 2022 genau das Richtige für Sie. Wir stellen Ihnen fünf verschiedene Styles vor.

Strickpullover-Trends 2022: 5 Looks zum Nachstylen

1. Mut zur Farbe

Affiliate Link rich & royal Strickpullover Jetzt shoppen 139,00 € 139,00 €

Wer sagt eigentlich, dass Strickpullover immer nur Weiß, Beige, Grau oder Braun sein müssen? Neben verspielten Pastelltönen (u.a. Zartrosa, Lavendel und Mintgrün) sind in diesem Jahr knallige Farben angesagt: Ob sattes Orange, leuchtendes Gelb oder kräftiges Blau – in diesem Herbst heißt es endlich mal wieder "Mut zur Farbe". Die Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich.

2. Rollkragen? Ja, bitte

Affiliate Link -35% s.Oliver Strickpullover mit Rollkragen Jetzt shoppen 25,80 € 39,99 €

Zu den Strickpullover-Trends 2022 zählt auch ein alter Bekannter: der Rollkragen. Er streckt den Oberkörper, hält den Hals schön warm – und sieht dabei auch noch gut aus. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Modell mit Puffärmeln, einen lockeren Strickponcho, einen Strickpullover mit kurzen Ärmeln oder mit Tunnelzugbändern tragen. Erlaubt ist alles, was Spaß macht.

3. Muster, Muster, Muster

Affiliate Link Strickpullover mit Rundausschnitt Jetzt shoppen 14,99 €

Maritime Looks sind in dieser Saison wieder gefragt. Ganz vorne mit dabei sind im Herbst 2022 Strickpullover mit Streifen: schmale und breite, einfarbige und mehrfarbige. Nebenher feiern auch andere Muster ihr Comeback, die den "Granny Look" wieder aufleben lassen – bunte Farben und asymmetrische Prints oder auch Rautenmuster gehören in jedem Fall dazu.

4. Verführerische Cut-outs

Ob auf die Schultern, das Dekolleté oder den Rücken: Cut-outs lassen diesen Herbst tief blicken. Aus diesem Grund finden sich die Aussparungen auch in den Strickpullover-Trends 2022 wieder. Dazu zählen körperbetonte Looks gleichermaßen wie Oversize-Modelle. Und auch die Farbpalette reicht bei diesem Trend von dezentem Nude bis zu knalligem Gelb.

5. Polokragen feiert Comeback

In diesem Herbst hat der Polokragen seinen großen Auftritt. Einst zierte er hauptsächlich sportliche T-Shirts und dünne Sweater, in diesem Jahr verwandelt er kuschelige Strickpullover zum It-Piece 2022. Ob eng oder weit geschnitten, spielt keine Rolle. Tatsächlich findet sich der Retro-Kragen auf vielen Modellen in zarten Nudetönen wieder. Knallige Farben sind ebenfalls angesagt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.