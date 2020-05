Die Temperaturen steigen und der Sommer steht unmittelbar vor der Tür. Zeit, um den Füßen ein modisches Update zu verpassen. Ob luftige Riemchen-Sandalen, Slippers mit Steppmuster oder die altbewährten Sneakers - bei den Sommerschuhtrends 2020 dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Mit Schleifen besetzte Slides

Die Zeit der klobigen Adiletten ist vorbei. Diesen Sommer kommen die Badeschuhe sehr viel eleganter daher und machen die Füße modebewusster Damen zum Hingucker. Die Sandalen zum Reinschlüpfen, sogenannte Slides, sind jetzt überwiegend mit großen Schleifen verziert. Das lässt den Fuß schmaler wirken und verleiht jedem Look das gewisse Etwas. Fashion-Bloggerin Farina Opoku macht es mit einem schlichten Ledermodell in Taupe vor. Die Slides werten ihr schlichtes Outfit aus weißer Jeans und beigem Strickpullover direkt auf.

Kniehohe Stiefel mit Absatz

Kniehohe Stiefel liegen ohnehin im Trend und dürfen auch an lauen Sommertagen ausgeführt werden. In Kombination mit Minirock oder fließender Culotte mit Beinschlitz sorgen die Boots mit hohem Absatz für ein modisches Statement. Zudem lassen sie das Bein optisch länger aussehen und verleihen jedem Look einen sexy Charme.

Riemchen-Sandalen mit eckiger Schuhspitze

Auch Riemchen-Sandalen sind unter den Sommerschuhtrends 2020 zu finden. Dank ihrer feinen Schnürung setzen sie das Bein optimal in Szene. Angesagt sind zudem eckige Schuhspitzen, die bereits in den 90er Jahren angesagt waren. Die kommen bei dem weißen Modell von Influencerin Caro Daur (25) sehr schön zur Geltung. Zu ihren Riemchen-Sandalen trägt sie einen weißen Jeansrock und ein schlichtes, schwarzes Tanktop. Goldener Schmuck wertet ihren einfachen, aber modischen Look auf.

Steppmuster in jeder Form und Farbe

Steppmuster liegen diesen Sommer nicht nur bei den Taschen im Trend. Sie zieren auch verschiedenste Schuhmodelle. Häufig zu sehen sind sie etwa in Weiß auf den angesagten Slides, aber auch auf High Heels. So setzt Influencerin Annabel Rosendahl etwa auf ein paar halbhohe Pumps mit weißem Steppmuster und eckiger Schuhspitze. Passend dazu kombiniert sie eine dunkelgrüne Umhängetasche - ebenfalls mit Steppmuster.

Die altbewährten Sneakers

Eigentlich gilt diese Kombination als Fashion-Fauxpas, doch auch in diesem Sommer stehen Sneakers zum Sommerkleid hoch im Kurs. Die Wahl des Turnschuhs sollte nicht beliebig ausfallen. Angesagt sind vor allem klobige Modelle mit dicker Sohle und heller Farbe. Letztere lässt das Bein optisch brauner aussehen.